Rodrigo de Paul recibió un revés judicial en la demanda a Camila Homs

martes 05 de septiembre de 2023

Rodrigo De Paul vuelve a estar en el centro de la escena luego de que se conociera el revés judicial que experimentó en la demanda a su exsuegro, Horacio Homs, y a su expareja y madre de sus hijos, Camila Homs.

En Socios del espectáculo (eltrece), Rodrigo Lussich y Adrián Pallares dieron a conocer que para con el jugador de la Scaloneta ”, la Justicia falló en contra en este complicado litigio.

“Resuelvo archivar el presente caso en orden a la contravención de hostigamiento prevista y reprimida en el artículo 54 del Código Contravencional (...) respecto de Camila Homs”, dice el fallo de la Justicia que Lussich leyó al aire del ciclo de espectáculos. Además, compartieron unos escandalosos chats que figuran en la resolución.

Cómo empezó el conflicto entre Rodrigo De Paul y Camila Homs

La disputa entre Rodrigo De Paul y Camila Homs se reavivó el 21 de diciembre de 2022. Ese día, el futbolista fue parte de la caravana de campeones por la obtención de la Copa del Mundo en el Mundial de Qatar y, como el festejo se retrasó más de lo esperado, no llegó a tiempo para ver a sus hijos al horario que había acordado. Sin embargo, sí se hizo presenta en el Campo Argentino de Polo para reencontrarse con Tini Stoessel.

Homs se habría enojado con De Paul, ya que no estuvo de acuerdo con la manera en que ordenó sus prioridades en su breve paso por Buenos Aires. El Campeón del Mundo finalmente se encontró el día siguiente con sus hijos Bautista y Francesca en Puerto Madero, donde fueron captados por algunas cámaras.

Rodrigo de Paul recibió un revés judicial y se conoció una fuerte acusación contra Tini Stoessel

Los fuertes mensajes que se filtraron de Camila Homs

Los detalles de la denuncia que Rodrigo De Paul había formulado contra su expareja Camila Homs por las amenazas que la modelo profirió contra el futbolista y su novia Tini Stoessel, vuelven a salir a la luz.

El contenido de los mensajes no están exentos de insultos y extorsiones que intentan intimidar a la pareja a través de la publicación de una serie de hechos de su vida privada, con supuestas pruebas bajo su poder.

En uno de los mensajes expuestos en el documento judicial, Camila escribió: "Creete eso para no pensar en lo sorete que sos. Ya te dije, que no se me cruce ni que se cruce con mis hijos. Nada más, todavía no me conoces a mí". Estas palabras reflejan la tensión y la hostilidad que ha marcado esta situación familiar.

El documento también contiene otro mensaje en el que se lee: "Merecés lo peor vos y la drogadicta de tu novia, que se co… a medio plantel de Argentina y a la mitad más uno de las cantantes merqueras como ella".