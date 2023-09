El sorprendente auto volador eléctrico con motores testeados por la NASA

Un nuevo prototipo de vehículo eléctrico volador ha sorprendido a los entendidos. Ha sido elaborado por una compañía de California, Estados Unidos, llamada Applied eVTOL Concepts. La empresa salió a mostrar el modelo en el que trabaja, desde hace tiempo, y dio especificaciones al respecto. Se llama Epiphany Transporter que posee propulsores ya testeados por la NASA.

This is 'Epiphany Transporter', the flying car similar to a Tesla that reaches 260 km/h and that NASA has already tested https://t.co/e04Lso72uX



🗞️IA-NEWS https://t.co/HUQ4opNoMI #IA #AI #ArtificialIntelligence pic.twitter.com/QqA8x75wlk