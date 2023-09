Video: un jugador serbio perdió un riñón por un golpe en Mundial de basquetbol

La Federación Serbia de Básquetbol ha anunciado una noticia impactante durante la Copa del Mundo 2023, que se lleva a cabo en Japón, Indonesia y Filipinas. El ala-pivote Borisa Simanic, jugador del Zaragoza de España, perdió uno de sus riñones como resultado de un duro golpe sufrido durante el partido contra Sudán del Sur.

