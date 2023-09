Flor Vigna habló de la posibilidad de abrir su pareja con Luciano Castro

“Sí lo que aprendimos es que nos sabemos pedir espacio, onda: ‘Amor estoy muy loca, estoy muy estresada, es mejor que hoy no me veas’”. Acto seguido, Yanina le dijo que los dos habían cambiado porque con sus parejas anteriores no eran así de abiertos. “Es verdad, yo creo que a nuestras parejas siempre les debemos algo, como a nuestros padres. A veces digo qué bueno que me enamoré de este chabón porque Lu es un hombre que vivió mucho, ya tiene sus hijos, tuvo sus matrimonios y eso me re ayuda a no tropezar con cosas que quizás yo no viví”, explicó desde la puerta del camarín del Bailando. “Así que me gusta ir así despacito”, concluyó.

En cuanto a las declaraciones de Sabrina Rojas sobre que “ella lo había usado a Luciano en su mejor momento”, Flor fue contundente. “Uh, vi las redes, todos tremendo con eso, yo sé que ella lo tira con re buena onda, y ahí, sé también que para mí él es un bombón, así que...También como por respeto mejor me callo la boca pero si te tengo que decir mi parecer, no puede estar más bueno, ¿entendés?”, se sinceró. “A mí me encanta el momento en el que lo agarré”, dijo entre risas.

Novio con hijos

Más adelante, Vigna habló de la relación que mantiene con los hijos del actor. “Los chicos son lo más, el otro día lo fuimos a ver jugar al fútbol a Fausto, que se tira unos trucos tremendos. Yo me hago la Facu Mazzei con Esperanza, la levanto y todo. Son lo más. Son chicos súper buenos, son cero caprichosos, yo estoy re contenta”, terminó.

Cabe recordar que hace unas semanas, las dos mujeres dieron una nota juntas por primera vez para la televisión. La ex mujer y la actual pareja de Luciano Castro se juntaron ante la cámara de Intrusos (América) que cubrió la presentación del Bailando 2023 y las dos aprovecharon para tirarse flores. “El primer día que la conocí yo estaba como: ‘Ay, ¿qué pasará?’. Y ella me miró a los ojos y me dijo lo mejor. ¿Viste cuando una persona te lo dice de verdad? Entonces en ese momento pensé: ‘Guau, claro, entiendo todo ahora’. Es una gran garantía de todo”, comenzó diciendo Vigna, quien volverá a competir en la pista conducida por Marcelo Tinelli.

Después de eso, Rojas aclaró por qué hay buena sintonía entre ellas “Es que Luciano y yo somos familia, tenemos algo que nos va a unir toda la vida, que son nuestros hijos. Así que está bueno estar en armonía y disfrutar en familia. A veces se puede más, a veces menos. Somos muchos, todos tienen sus laburos, sus horarios, pero la idea es demostrarle a nuestros hijos que el amor hace bien. Y eso está bueno”, explicó la panelista de El Debate del Bailando.