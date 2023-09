Got Talent: llevó a su abuelo engañado y sorprendieron al jurado

martes 05 de septiembre de 2023

Un una conmovedora presentación en Got Talent Argentina, Samuel Johnson y su nieto Alexis protagonizaron un momento de profunda emoción y música. Fue Alexis quien llevó “engañado” a su abuelo al casting del programa con un solo objetivo en mente: mostrar su talento con la guitarra.

Cuando Samuel se encontró en el escenario frente al jurado, confesó con humor: “Estoy acá producto de un engaño”.

Luego, compartió una breve anécdota sobre cómo terminó participando en el certamen: “Me di cuenta cuando tenía colgado en el cuello el número 2600″. Este dúo abuelo-nieto no solo destacó por su indiscutible talento musical, sino también por la profunda conexión que comparten.

Alexis, visiblemente emocionado, expresó su gratitud por tener a su abuelo vivo y por poder compartir este momento en Got Talent Argentina. Fue un gesto de amor y admiración hacia Samuel, que no pasó desapercibido.

La juez Florencia Peña, con lágrimas en los ojos, ofreció sus comentarios emocionados sobre la actuación: “Qué divino, estuvo todo hermoso. Qué lindo que hayas venido, Samuel, y qué lindo que mucha gente haya podido verte. Siempre pienso que el arte es de esas cosas que uno puede llevarlas hasta el último minuto, hasta el último aliento”.

La emoción en el escenario también llegó a la juez La Joaqui, quien se conmovió profundamente y compartió un motivo personal detrás de su reacción: “Mi abuela siempre tocaba la guitarra para mí, y el tiempo no me alcanzó para compartir algo así con ella. De hecho, ella nunca me vio cantar”. Esta revelación hizo que el momento fuera aún más significativo y emotivo.

EL SHOW DE SAMUEL Y ALEXIS EN GOT TALENT

La actuación de Samuel y Alexis en Got Talent Argentina no solo demostró su destreza musical, sino que también destacó la importancia de la música como un vínculo emocional entre generaciones.

La música trasciende las barreras del tiempo y conecta a las personas de maneras profundas y significativas, como quedó claro en este conmovedor episodio del programa.

Samuel Johnson y su nieto Alexis brindaron una actuación memorable en Got Talent Argentina, tocando los corazones del jurado y del público con su música y su vínculo especial. Su presentación fue un recordatorio conmovedor de la belleza de compartir la pasión por la música entre abuelos y nietos.