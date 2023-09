Kylie Jenner y Timothée Chalamet: romance confirmado

martes 05 de septiembre de 2023

La zona VIP del Renaissance World Tour de Beyoncé ha sido un escaparate de famosos rostros desde que la taquillera gira comenzase en Estocolmo en mayo de este mismo año: Dua Lipa, Selena Gomez, Frank Ocean, Paul McCartney... Ahora, en su paso por la ciudad de Los Ángeles y bajo la atenta mirada del público del SoFi Stadium: Kylie Jenner y Timothée Chalamet parecen confirmar los rumores de una relación que acechaba con ser cierta desde hacía meses.

La empresaria y estrella de reality, de 25 años, y el actor de aclamadas películas como Call Me By Your Name, de 27, se dejaron ver hablando de una forma muy distendida y cariñosa mientras esperaban a que sonase la siguiente canción. El dúo parecía estar pasando un gran momento, con Jenner riendo y echando la cabeza hacia atrás mientras Chalamet le comentaba algo entre el ruido del concierto. Junto a ellos, estaba también la hermana de la celebridad, la modelo Kendall Jenner, quien también ha inundado titulares sobre su relación con el cantante Bad Bunny durante los últimos meses.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por IndieWire (@indiewire)

Sin embargo, si este primer vídeo nos alertó de que las especulaciones podían ser ciertas, horas después comenzó a circular por las redes sociales otro de la cadena de televisión americana, TMZ, en el que ambos aparecen bailando y besándose muy apasionadamente durante el mismo concierto. Sí, la noticia que que todos esperábamos, finalmente llegó.

Pareja confirmada

Los momentos en los que la pareja se ha dejado ver públicamente han sido escasos y muy contenidos hasta el momento. DeuxMoi, la cuenta de Instagram responsable de las filtraciones sobre famosos en Hollywood, fue la primera en avisar de este romance en abril de 2023; después de que ambos hubieran coincidido en el desfile de Jean Paul Gaultier durante la Semana de la Alta Costura de París.

Lo que vino después fue una consecución de momentos robados que, efectivamente, indicaban que existía algún tipo de relación entre ambos. En junio, Page Six filtraba las primeras imágenes de la pareja en Los Ángeles y, un mes después, los paparazzi pillaron el coche de Jenner en la entrada de la mansión de Chalamet.

Sin embargo, últimamente, los rumores apuntaban a una posible ruptura. La revista People declaró en mayo que "a Kylie le gusta tener citas, pero su preocupación principal es ser mamá", aclarando que su relación "no es seria". La sombra de un romance casual se cierne sobre ellos desde entonces, y las redes sociales son prueba de ello. Las reacciones han sido de lo más polarizadas, desde el más puro asombro, hasta un cierto nivel de escepticismo; todo debido a la curiosidad que genera la unión de dos personas que, para el ojo público, parecen tener tan poco que ver.