Qué fue de la vida de Richard Chamberlain, protagonista de "El pájaro canta hasta morir"

Con sotana, enamoró a una generación. El protagonista inolvidable de El pájaro canta hasta morir marcó una era en lo que a miniseries respecta. La historia estrenada en 1983 y basada en una novela escrita por Colleen McCullough lo llevó a una popularidad mundial impensada. Su personaje, el sacerdote Ralph de Bricassart, todavía es hipnótico a la hora de las repeticiones en pantalla.

Hoy de perfil bajísimo, casi no da entrevistas. Se considera “jubilado” del mundo de la actuación, aunque de vez en cuando es convocado para alguna participación cinematográfica. tal como ocurrió en Echoes of the Past (2019).

“Actuar no es un trabajo fácil. Sólo aquellos que no pueden evitarlo deben involucrarse en esta empresa. Con suerte, podría ser muy emocionante. Pero hoy, a mi edad, disfruto de una vida bastante tranquila, abocada a otros intereses, como el cuidado del medio ambiente”, aseguró en una de las últimas entrevistas en TV. “Lo mejor de todo es que ya no soy un galán, así que no necesito dar esa imagen”.