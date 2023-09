Crece la preocupación entre los intentendes por el acceso al fondo extraordinario para pagar la suma fija

miércoles 06 de septiembre de 2023

Este lunes llegó finalmente la definición del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sobre la suma fija que estableció el ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa. Luego de su posición inicial de no pagarlo por considerar que en la provincia “los salarios le ganan a la inflación”, cedió ante la presión de los trabajadores municipales y decidió sumarse a la iniciativa de pagar el bono.

Además, dispuso la creación de un Fondo Especial de Asignaciones Extraordinarias Salariales para Municipios, que podrán solicitar todos los distritos que lo necesiten. El crédito que otorgue la provincia en este caso será reintegrable y si bien no fue confirmado el mecanismo de devolución, se estima que se descontará de la coparticipación.

Esta situación sumó malestar entre los intendentes, en especial en aquellos de la oposición, que contaban con que Kicillof no se sume al pago del bono. Y en caso de adherir, esperaban una partida de recursos provinciales, pero no de carácter reintegrable. Por estas horas, son muchos los jefes comunales que se debaten entre pedir o no el auxilio del Gobernador.

“Va a depender de cada municipio, pero más de uno lo va a pedir”, señaló un intendente radical de peso en el interior bonaerense. “No te cambia nada en realidad, más allá de que si te anticipan alguna suma, siempre preferimos recibirlos hoy y no dentro de tres meses. Pero sigue estando dentro del presupuesto, por lo que recibimos la misma plata a fin de año”, añadió.

Este argumento de un dinero que hace las veces de parche, que tapa un hueco hoy, pero no soluciona el problema de fondo, es recurrente en los jefes comunales opositores. “No te agrega fondos nuevos, es una plata que te dan ahora y te la retienen después. Si te pasás de mambo ahora, después no podés pagar el aguinaldo”, remarcó otro alcalde de la UCR a este medio.

Pero también hay malestar en el PRO, aunque con posiciones contrapuestas. Hay intendentes que no lo pedirán, mientras otros están un poco más complicados con las cuentas municipales para hacer frente al pago de la suma fija. Pero el chat de jefes comunales tuvo este martes una tarde agitada, con mensajes de todo tipo. Incluso, un grupo propuso pedir una reunión con Kicillof, como la que hubo días atrás con radicales.

El intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, no pedirá la asistencia provincial ya que incluirá el bono en el marco de la paritaria. Martín Yeza, de Pinamar, tampoco lo hará, mientras que Diego Valenzuela, de Tres de Febrero, ya lo pagó con sus propios recursos, confirmaron a este medio desde el distrito del AMBA.

“En principio se va a solicitar, eso siempre se define por convenio, a través de una nota. Después, siempre puede pasar que la Provincia no lo otorgue”, manifestaron desde uno de las cabezas de Sección que gobierna el PRO. “Esperemos que esto no sea una trampa para que solo reciban la ayuda los intendentes que ellos quieran”, sentenciaron./ TN