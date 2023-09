Marcelo Tinelli habló por primera vez de Silvina Luna

miércoles 06 de septiembre de 2023

Luego de recibir algunas críticas por no hablar de Silvina Luna en el debut de Bailando 2023, Marcelo Tinelli se tomó unos minutos este martes en el cierre del segundo programa para recordarla y dejar un mensaje concientizador sobre la mala praxis.

“Pido disculpas por no haberla nombrado ayer, en el medio de todo el fragor me olvidé de nombrar a alguien que quise mucho”, comenzó el conductor sobre el final del programa de este martes.

Tinelli recordó que la modelo participó dos años del certamen y que por eso tuvo "el placer de conocerla", y exclamó: "Ojalá haya justicia para Silvina Luna, aunque no quiere culpar a nadie. Esto también le pasó a mi amigo Mariano Caprarola. La mala praxis no debe pasar".

"Este programa y este Bailando 2023 te lo dedicamos a vos", concluyó Marcelo, mientras de fondo se veían imágenes de la actriz que falleció el jueves pasado.

Qué dijo Ángel de Brito del silencio de Marcelo Tinelli sobre Silvina Luna

En su regreso como jurado de "Bailando por un sueño" el periodista habló de todo tras bambalinas, incluso de "los hipócritas" que lloraron por Silvina Luna.

"Bailando por un sueño" debutó en la pantalla de América esta semana con un rating impecable, pero lo más jugoso fue el detrás de escena, como siempre. En su emisión inaurugal hubo perlitas y declaraciones contundentes, como la de Ángel de Brito al referirse al silencio de Marcelo Tinelli sobre la muerte de Silvina Luna, una de las estrellas más recordadas del show.

"¿Por qué no dijo nada Tinelli de Silvina Luna?", le preguntaron a De Brito a través de Instagram, a lo que el periodista y actual jurado de "Bailando por un sueño" contestó: "No me quise adelantar porque respeto las jerarquías. Pensé que Marcelo iba a decir algo al final (del programa)".

La primera emisión de "Bailando por un sueño" en América fue un éxito con una apertura explosiva a cargo de Pampita, el regreso de participantes históricas como Paula Chaves o Noelia Pompa y un show con los ánimos bien arriba. Y ninguna mención al deceso de Silvina Luna, ocurrido el 31 de agosto pasado tras dos meses y medio de internación. "Estuvo mal no haber dicho nada en la pista", concedió Angel de Brito en Instagram, a la vez que señaló, con letras rojas bien claras, que "peor" fue ver mensajes de "los hipócritas que la lloraron y en vida se burlaron o la volvieron loca". Silvina Luna murió a los 43 años víctima de la insuficiencia renal y otros problemas producto de una hipercalcemia que se le desarrolló por el metacrilato que le inyectó en el cuerpo el cirujano Aníbal Lotocki, quien en 2022 fue inhabilitado para ejercer la medicina y condenado por lesiones graves contra cuatro pacientes, entre ellas la modelo.

