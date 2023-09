Desde Juntos por el Cambio criticaron al economista de Milei que desestimó la dolarización

miércoles 06 de septiembre de 2023

Dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) cuestionaron los dichos de Darío Epstein, uno de los principales asesores económicos del candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, por afirmar que, en caso de que el diputado libertario sea elegido Presidente, su plan de dolarizar la economía no se realizará "si no hay dólares".

"Vamos a ser claros, Javier tiene una propuesta de dolarización muy concreta, tan concreta que no vamos a dolarizar si no hay dólares. Lo más importante es que no puede haber déficit fiscal", indicó Epstein durante un ciclo sobre Economía y Desarrollo organizado por el diario Clarín.

Pese a decir que la dolarización "tiene sus defectos" y que no son "sólo virtudes", el economista remarcó que "lo más importante es que no puede haber déficit fiscal porque si cierro el grifo de la emisión monetaria y tengo dólares y no tengo crédito y tengo déficit, no cierra".

Estas declaraciones de Epstein fueron criticadas por el candidato a gobernador bonaerense de JxC, Néstor Grindetti, quien citó una frase del ministro de Economía que tendrá la coalición opositora en caso de ganar las elecciones, Carlos Melconian.

"Como dice Carlos Melconian, ¡me invitás a comer fideos con tuco pero no hay fideos! Dejen de engañar a la gente, por favor", publicó el intendente de Lanús en sus redes.