El nuevo récord que puede romper Lionel Messi en esta fecha de Eliminatorias Sudamericanas

Si bien Lionel Messi consiguió prácticamente todo en su carrera, siempre puede romper un récord más. Este jueves, cuando la Selección argentina enfrente a Ecuador, el capitán podrá alcanzar una nueva marca en su carrera.

El mejor jugador del mundo disputó 60 partidos por Eliminatorias Sudamericanas y marcó 28 tantos. Si convirtiera ante la selección ecuatoriana, alcanzaría a su gran amigo Luis Suarez en el primer lugar de la tabla de goleadores.

Messi tiene una gran ventaja: el delantero del Gremio no fue convocado por Marcelo Bielsa a la selección de Uruguay, por lo que no podrá defender su primer lugar en la tabla histórica de goleadores.



Sin embargo, necesita meter un doblete para desplazar al uruguayo del primer lugar. El Pistolero ostenta el récord con 29 conquistas en 58 encuentros.

📊 Goals in South American World Cup Qualifiers;



🥇 🇺🇾 Luis Suarez: 2⃣9⃣⚽️

🥈 🇦🇷 Lionel Messi: 2⃣8⃣⚽️



Suarez has not been called up to the latest Uruguay squad.🇺🇾🚫 pic.twitter.com/E6Q7kMEGv0