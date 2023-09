Luego del peor verano de la humanidad, advirtieron que "el colapso climático ya comenzó"

Un comunicado del observatorio europeo Copernicu afirma que los meses de junio, julio y agosto de 2023 fueron los más cálidos a nivel mundial. Asimismo, se registraron temperaturas récord en la superficie del mar de todo el mundo.

Ante esta situación, el secretario general de la ONU, Antonio Guturres, lamentó en un comunicado que “El colapso climático ha comenzado”.

Además, agregó: “Nuestro clima está implosionando más rápido de lo que podemos hacer frente, con fenómenos meteorológicos extremos que afectan a todos los rincones del planeta”. También recordó que “los científicos llevan mucho tiempo advirtiendo de las consecuencias de nuestra dependencia de los combustibles fósiles”.

Guterres le insistió a los líderes mundiales “aumentar la presión ahora para encontrar soluciones climáticas. Aún podemos evitar lo peor del caos climático, y no tenemos un momento que perder”.

El Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea anunció este martes, 5 de septiembre, que el 2023 fue el verano más caluroso registrado.

“La estación junio-julio-agosto 2023, que corresponde al verano en el hemisferio norte, fue de lejos la más cálida jamás registrada en el mundo, con una temperatura media de 16,77°C, 0,66°C por encima de la media", afirmó Copernicus.

En el comunicado precisaron que julio fue el mes más cálido jamás registrado, y ahora agosto es el segundo. Además, en los primeros ocho meses del año, la temperatura del planeta está "solo 0,01 °C por detrás de 2016, el año más caluroso jamás registrado"

August #Hydrology highlights from #C3S. This month was:



💧 wetter-than-average over a large part of central Europe and Scandinavia;

💧 drier-than-average over the Iberian Peninsula, southern France, and much of Eastern Europe.



▶️https://t.co/phZV3kxCoy pic.twitter.com/q5XNofkjzb