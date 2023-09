La Federación española echó al DT del equipo femenino que ganó el Mundial

La turbulenta relación del entrenador con las jugadoras

Vilda, quien asumió el cargo en 2015, había enfrentado cortocircuitos en su relación con el plantel, que se hicieron evidentes durante la Eurocopa de Inglaterra 2022. Tras la derrota en los cuartos de final contra Inglaterra, se produjo una ola de descontento que llevó a la renuncia de 15 jugadoras, incluyendo Aitiana Bomnatí, quien regresó este año y se destacó como la MVP en la reciente conquista del Mundial por parte de España.

A pesar de su apoyo inicial a Rubiales en un incidente previo, Vilda se vio finalmente separado de la dirección del equipo nacional femenino por la nueva administración.

"Lo que más me ha dolido es ver tocado a mi padre". Jorge Vilda no entiende por qué ha sido despedido tras 17 años en la federación y tras conquistar el Mundial en Sídney y manda un mensaje a Jennifer Hermoso https://t.co/aV7S4MOdf3 pic.twitter.com/7JuvIz7bu8 — EL PAÍS (@el_pais) September 6, 2023

La declaración del ex entrenador

Vilda declaró que ha interrumpido sus contactos con Rubiales, el que fuera su gran protector. El técnico explicó cómo fue el encuentro con Rocha. “Ha sido una breve reunión con Pedro Rocha y con la presidenta de igualdad”, dijo. “¿La explicación que me dieron? Cambios estructurales. Después de 17 años en el futbol femenino, después de dejarme la piel como trabajador de la selección, no lo entiendo y no me parece justo”, subrayó.

“No me lo han comunicado ellas”, dijo. “Creo que es imposible conseguir ganar un Mundial si no teníamos un muy buen feeling”, contó. Sin embargo, Vilda todavía no ha hablado con Jennifer Hermoso, a la que tampoco había mencionado en el comunicado en el que se distanciaba de Rubiales

Fuente: Agencia Télam