Nazarena Vélez reveló por qué "no soporta" a Mariano Iúdica

miércoles 06 de septiembre de 2023

Nazarena Vélez reveló en 'LAM' (América TV), que no soporta a Mariano Iúdica. Además, explicó y dio detalles sobre el conflicto que tuvo con el conductor y la principal razón decanta en comentarios desubicados para con la familia de la panelista.

En primera instancia, le preguntaron a Nazarena si había alguien del medio a quien no quería o no soportaba, su respuesta fue 'sí', pero manifestó que no iba a revelar el nombre. Luego de un poco de insistencia por parte del conductor del ciclo, Ángel de Brito, y otras panelistas, la mamá de Barbie Vélez, reveló que no soportaba a Mariano Iúdica.

“No soporto a Mariano Iúdica, porque tuvo comentarios que... viste que yo me quedo con las cosas. Soy así”, comenzó Nazarena.

Posteriormente, indicó la principal causa de su malestar contra el conductor: “No sé si tuvimos mucha onda. Tenía actitudes medias chotas. Además, después, cuando Barbie se puso de novia con Lucas tuvo comentarios muy chotos ‘y bueno qué queres con esa familia que están los hermanastros’. Una cosa así, muy soreta. Comentarios chotos. Entonces como que no lo soporto”.

Qué pasó con Nazarena Vélez y Ximena Capristo

Mientras recordaban en el piso los conflictos que hubo en el Patinando por un Sueño, Ximena no dejó de sacar a la luz las discusiones que tuvo con Vélez en el pasado, cuando ambas trabajaban con Gerardo Sofovich: "Tengo memoria y no soy rencorosa, porque la quiero a Nazarena".

"¿Qué pasó entre ustedes?", preguntó curiosa Yanina Latorre, quien manifestó que entre sus compañeras se puede sentir una fuerte tensión. "Nos puteamos bastante", respondió Nazarena, a lo cual Capristo agregó: "Sí, varias veces". Acto seguido, Vélez empezó a explicar el motivo por el que Ximena tiene tanto rencores en su contra: "Porque ella dice que yo la rajé de un trabajo. Si a mí Gerardo me preguntaba si me gustaba en el elenco Capristo y ella me había hecho algo que no me gustó, le decía que no".

"Hacíamos varios curros en varios lugares y como a la señora Nazarena le gustaba tanto estar en cámara, se sentó en Intrusos, vos me parece que tenías ahí una cosita con Jorge...", lanzó Ximena sin filtros, pero Vélez no se quedó callada y manifestó con seguridad: "No había nada. Vos tenés un tema, vos pensás que me garché a Gerardo o que me garché a Rial, o que salí con algún político y toda la banca que yo tenía era por la figura que era. Sí, mamita, bancala... Te debo parecer una boluda, pero Gerardo me priorizaba sobre otras cosas".

Capristo respondió con letalidad a la supuesta buena relación que había entre el afamado productor y Vélez: "Bueno, cuando Gerardo estuvo mal, no estuviste ahí". "Sí, puede ser", contestó Nazarena. Además, Ximena agregó: "Cuando le pasaron un montón de cosas que le pasaron, esa compañía que estaba en Carlos Paz, estuvimos con él... Todo queda en el pasado, ya está. Ella dijo que le habíamos robado la tanga con Guercio, ahí empezó la pica". "Capaz que lo inventé", disparó Ximena.

De igual manera, Marixa Balli comentó que no tiene buena onda con Capristo y que era una cuestión de no tener "piel": "No tenemos una relación". "A mí no me cae mal", opinó Nazarena a favor de Ximena. "Pueden pasarla bien conmigo... Son cosas de que a veces los egos, las competencias de cartel, se inventan pelotudeces...", expresó Capristo con resignación, al ver que las angelitas estaban en su contra.

"No... vos tenés una energía medio chota, tenés una cosita así como altanera... Yo también la tengo, eh", manifestó Nazarena entre risas irónicas, mientras que Capristo solo se limitó a responder: "No, no estoy tan cargada".