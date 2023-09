Scaloni habló en conferencia de prensa y se refirió al precio de las entradas

miércoles 06 de septiembre de 2023

Al entrenador de la Selección Argentina le consultaron por su opinión sobre el valor de las entradas para el partido ante Ecuador. "Yo tuve que comprar nueve, así que imaginate...", fue lo primero que dijo y, ante la sorpresa y cuestionamiento de los presentes, sentenció: "Las pago, claro, ¿cómo no las voy a pagar? Después, si querés, te muestro el recibo".

¿Cuánto gastó Scaloni? "No sé si 900 mil y algo...", tiró, por lo que fueron seguramente nueve plateas en el Monumental. "Me cuesta mucho, como a todos. Pero yo no soy nadie como para poner el precio de las entradas. Si fuera por mí, que la gente vaya gratis. ¿Qué puedo hacer? No puedo hacer nada en esto", agregó el entrenador albiceleste.

Precios de las entradas

General: $19.000

Menor a popular (hasta 10 años): $11.000

Plateas Sívori y Centenario Media: $39.000

San Martín y Belgrano Alta: $39.000

San Martín y Belgrano Baja: $ 87.000

San Martín y Belgrano Media: $89.000

Menores: A partir de 3 años abonan PLATEA (Completa)

Fuente: TyC Sports