El duro y preocupante presente económico de Raquel Mancini

miércoles 06 de septiembre de 2023

Raquel Mancini fue una de las figuras que se operó con Aníbal Lotocki. Este martes, al aire de LAM (América), dieron detalles del duro presente económico y de salud que atraviesa la modelo que fue uno de los íconos de la belleza en la Argentina.

Tras la muerte de Silvina Luna el pasado 31 de agosto, empezaron a circular diversos testimonios de víctimas del polémico cirujano. En ese contexto, reflotaron un video con las imágenes del reality de Lotocki, donde se lo podía ver atendiendo a Mancini.

“Una de las personas que se operó con Lotocki fue Raquel, y tuvo muchos dramas de salud”, comentó al respecto el conductor del ciclo de espectáculos. Luego, en el informe detallaron cómo es el presente de la top. “Se encuentra viviendo con su mamá y hermano por no tener donde vivir”, expresó De Brito.

Internada

“En marzo estuvo internada porque se descompensó en su casa, no podía mover el cuerpo”, sumaron. “Su carrera despegó y consigo sus problemas de salud. Se decía que tenía una adicción a las cirugías”, expresaron sobre la situación que sufrió Mancini y que incluso la dejó al borde de la muerte.

Cabe recordar que la figura que supo ser protagonista de revistas, publicidades y pasarelas, se sometió a diferentes intervenciones quirúrgicas. Fue en 1996 cuando comenzaron a catalogarla como una persona obsesionada con su belleza luego de una complicada liposucción que se había hecho en aquel año.

“No sirve de nada operarte si estás mal, porque no hay nada que te ayude a salir adelante si no empezás por reparar tu interior”, reflexionó Raquel durante una entrevista por los diferentes problemas que le ocasionaron las cirugías estéticas.