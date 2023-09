La mujer de Aníbal Lotocki habló de la muerte de Silvina Luna

miércoles 06 de septiembre de 2023

Este miércoles se llevó a cabo el último adiós a Silvina Luna, donde sus familiares y amigos más íntimos despidieron sus restos primero en el velorio que se llevó a cabo en Casa O’Higgins. Luego partieron rumbo Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita. Para este mismo día, está prevista una marcha pacífica por la actriz, por Mariano Caprarola y todas las víctimas que sufrieron mala praxis en manos de Aníbal Lotocki.

“Esperamos que la marcha sea pacífica como dicen. Tengo entendido que vamos a tener custodia policial, por la seguridad de todo el barrio”, comentó Favarón, quien conversó con un móvil del programa que conduce Karina Mazzocco. En tanto, se refirió al estado de su relación con Lotocki en este complejo momento y sentenció: “Es fuerte. Llevamos mucho tiempo juntos. Pero bueno, estamos pasando un momento difícil”.

Unas horas antes de la marcha, parte del equipo de Intrusos (América) permanece frente a la residencia de Lotocki. Allí, el periodista Gonzalo Vázquez y otros colegas hablaron con Majo Lotocki. “Acabo de llegar, no voy a opinar de nada. Espero que la marcha sea pacífica. Lo único que voy a llevar a la nena al médico, les pido que no la expongan. No expongan a los menores”, aseguró la esposa del médico.

Luego de que se retiró con su vehículo del lugar, la periodista Marcela Tauro le preguntó a su colega de qué lo responsabilizaba. Vázquez le contestó: “Hace tres meses hicimos una nota con Lotocki y la coordiné con ella. Yo le hice la nota, pero no implica que yo esté de su lado, eso ella no lo entiende. Yo lo entrevisto a él porque es mi trabajo y soy periodista. Ella sobreentiende que porque le hice la nota, debería estar alineado con él”.

Además, el periodista explicó que el domingo pasado un señor fue hasta la puerta de la casa de Lotocki para increparlo y el doctor salió a contestarle. Pero, aclaró que el equipo de Intrusos no tenía nada que ver con este episodio, ya que ellos estaban haciendo guardia fuera de la casa, pero desde la vereda del frente.

En otra oportunidad, María José también había hablado con los periodistas sobre la marcha que se llevará a cabo frente a su casa para pedir Justicia. “Espero que sea pacífica. No sé de dónde sacaron la información, pero nosotros no nos vamos a ir de acá”, señaló.

Este martes, ocurrió otro episodio cuando Lotocki abrió la puerta de su casa y se encontraba un cronista de A24, quien lo interrogó acerca de cómo se sentía. Su respuesta fue escueta y contundente: “Ya dije todo lo que tenía que decir”. De esa manera se subió al automóvil que conducía su esposa.

Así las cosas, cuando pasó el mediodía de este martes Lotocki partió en su auto, se especuló con varias opciones. Sin embargo, al rato regresó a su hogar y tampoco pronunció palabra con los periodistas que estaban apostados en la puerta de su casa. Luego, se supo que el médico se había movilizado en forma personal para hacerle una denuncia a su expareja, Pamela Sosa.

Cabe recordar que apenas se conoció la noticia de la muerte de Silvina Luna, la vedette se había acercado a la puerta de la casa del médico para increparlo para que diera la cara. En ese momento, completamente indignada y fuera de sí, Sosa le gritó y golpeó los vidrios de la puerta de entrada.

Con motivo de este hecho, Lotocki le habría puesto una restricción perimetral a su ex, de modo que no pueda acercarse más a su casa. Por medio del periodista Diego Esteves, panelista de A la tarde (América) se supo que “la Justicia desde el martes a primera hora le puso una consigna policial al médico después de las denuncias que efectuó contra Pamela Sosa”.