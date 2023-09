La prima de Marcos Ginocchio brilló en Got Talent Argentina

miércoles 06 de septiembre de 2023

Agustina Ginocchio Fortuny, una talentosa joven oriunda de Salta, tuvo la oportunidad de presentarse en la reconocida pantalla de Telefe en varias ocasiones, aunque hay que bucear en el archivo familiar para poder reconocer quién es.

Todo ocurre debido a que más allá de sus capacidades, sus anteriores apariciones fueron en el contexto de la última edición de Gran Hermano, ya que ella, como lo define en su perfil de redes sociales, es “la prima del primo”, en referencia a Marcos Ginocchio, ganador del ciclo.

En su primera aparición en pantalla, la joven dio una entrevista con Georgina Barbarossa en el marco de las instancias finales del reality de convivencia que sorprendiera a todos por su rating y la popularidad que lograron los participantes. Allí se tomó unos segundos para interpretar “O sole mio” y logró el aplauso del estudio.

Luego de ello, tuvo el honor de presentarse en los estudios de Gran Hermano, donde ofreció una actuación en vivo. Su impresionante habilidad vocal no pasó inadvertida y, debido a ello, decidió aventurarse y participar en Got Talent Argentina. Durante una entrevista previa a su actuación, la joven de 27 años compartió con el público su pasión por la música: “Desde muy chica canto, y lo que siento es que el canto es dar, y eso es lo que vengo a hacer, a dar y a expresar, y eso me llena el alma”.

Tras el encuentro con Lizy Tagliani, conductora del ciclo, llegaría el momento de subir al escenario para enfrentar al jurado y al público. “Canto desde chica y comencé a estudiar un poquito más en la adolescencia, cantaba en los actos del colegio hasta que empecé a tomar cursos, empecé a estudiar mucho más fuerte. Tengo formación en canto lírico, canté mucho ópera, zarzuela. Hoy vengo a hacer la canción de una película, La misión, que sería como un pop lírico”, aseguró frente a todos antes de comenzar la interpretación.

Su actuación fue tan sobresaliente que dejó asombrado a todo el panel de jueces. El primero en hacerlo fue Emir, quien sin dudarlo aseguró: “Estoy muy enojado, contigo porque terminaste de cantar y quería que siguieras cantando. Me dejaste en un sueño”. La Joaqui, por su parte, también la elogió: “Me pareció precioso lo que hiciste, tenés un vibrato de voz espectacular. Sos una genia, y con una caja torácica privilegiada. debo decir”.

Abel Pintos, otro de los miembros del jurado, elogió su talento y dedicación: “Sos un ejemplo fantástico de lo que puede suceder cuando en una persona conviven el talento, el amor y el trabajo. Muy difícil pulir el talento que uno puede presentir que uno puede llegar a tener. Entonces, quiero que la gente que nos está viendo sepa que lo que escuchó no es una cuestión de don de Dios o de condiciones, sí, lo es´, pero además hay un trabajo consciente, valiente y dedicado que esta persona que tenemos enfrente le ha dado a este don de Dios, y por suerte lo ha honrado. Te felicito y por sobre todas las cosas te agradezco por ser tan amable con vos misma”.

En medio del aplauso del público, Agustina volvió a tomar el micrófono: “Gracias a ustedes, el placer es todo mío y siento total gratitud de estar acá y poder compartir esto con ustedes, así que muchas gracias”. Luego llegaría el momento de la votación, en el que los cuatro jurados se volcaron por la afirmativa, así que la joven continúa en competencia.