Para Pablo Moyano el acto en Tucumán pondrá "en marcha" al peronismo

miércoles 06 de septiembre de 2023

Uno de los triunviros de la CGT y secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, quien ya adelantó su presencia en el encuentro de Unión por la Patria el próximo sábado en Tucumán en lo que significará el relanzamiento de la campaña de Sergio Massa, planteó que "internamente debemos hacer una autocrítica porque no puede ser que nuestro candidato sale a dar un bono y nuestros gobernadores dicen que no lo van a pagar. Eso no puede suceder más porque con estas cosas avanza la derecha".

Pablo Moyano fue uno de los que marcó esta cumbre en Tucumán como un hito para "dar vuelta la página" después de las PASO y que "el peronismo se ponga en marcha" en el relanzamiento de la campaña.

"El peronismo hoy está competitivo. Lo que nos pasó en las PASO ya pasó, aprendimos, escuchamos y ahora, desde la reunión del próximo sábado en Tucumán, el peronismo se pone en marcha, se va a movilizar, comenzará a hablar con la gente en los barrios, con los trabajadores en las fábricas, y va a empezar a revertir el resultado de las PASO", dijo Moyano, en declaraciones a El Destape Radio.

En ese punto, Pablo Moyano planteó que en esta parte de la campaña electoral "lo importante es empezar a caminar y convencer a aquellos compañeros trabajadores que votaron a Milei".

"Yo hago asamblea todos los días y les digo a los muchachos que votaron a Milei: 'Miren que después no vale llorar porque este tipo te va a sacar el laburo, te va a sacar la indemnización'", contó el dirigente sindical peronista. /Télam