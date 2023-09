Quintela sugirió que renunciaría si Milei es presidente

miércoles 06 de septiembre de 2023

“Les pido que nos ayuden, es fundamental el 22 de octubre. Lamentablemente, tengo que decirles, si esto no sucede así, se van a restringir los recursos para la provincia, va a ser dificultoso para nosotros resolver los problemas, y este gobernador, si es que no le va bien, tiene que presentar la renuncia, porque yo no quiero tomar una sola decisión en contra de la gente”. Con estas palabras, Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, habló de la posibilidad de dejar su cargo en caso de sea Javier Milei, y no Sergio Massa, el próximo presidente de la Nación.

Horas después de esa expresión realizada en la inauguración de un espacio verde en el barrio 129 viviendas de La Rioja, volvió a pronunciar una frase en el mismo sentido, en otro evento oficial: “Nunca voy a tomar una decisión en contra de los ciudadanos, así como vine me voy, prefiero irme y que venga otro a ser el francotirador de los riojanos”.

El gobernador de la provincia del norte argentino, integrante del peronismo y cercano al presidente Alberto Fernández, realizó sus afirmaciones durante sendos encuentros con dirigentes y militantes de su sector. A última hora del martes participó de la inauguración de obras de infraestructura en el barrio 129 viviendas de La Rioja. Allí fue enfático al momento de pedirles el voto a los presentes: “El Estado tiene que garantizar las condiciones para que la gente con su esfuerzo y sacrificio pueda resolver sus problemas. ¿Quién va a hacer una escuela, un hospital, si no es el Estado? Debe haber un Estado fuerte que le dé al mercado el lugar que le corresponde. Les pido que nos ayuden”, dijo.

En otro pasaje de su exposición ante vecinos y dirigentes locales, subrayó la inversión que representan las obras de vivienda que realiza el estado y habló de los precios que estas tienen en el mercado: “Esta casa vale 16 millones de pesos, ¿imagínense si la tuvieran que pagar ustedes? ¿Cuándo la van a terminar de pagar? ¿A qué costo? Un departamentito en el centro, en la ciudad, 50 mil dólares. 5 por 7, 35, 35 millones de pesos. ¿Cuándo van a poder tener una casa si no hay un Estado en beneficio de todos ustedes? Les pido que tomemos consciencia. Que con sus familias nos acompañen, no lo pido por mí, si no por ustedes mismos”.

Horas después, Quintela fue parte de la entrega de muebles y equipamientos para distintas escuelas. Junto a funcionarios del ministerio de Educación local, retomó el mismo eje: “les digo la verdad, gobernar mi provincia para castigar a todos los sectores, no lo voy a hacer”.

“Lo hice una sola vez, con la famosa ley ómnibus, por presiones en ese momento de (Domingo) Cavallo, Carlos Menem, ya lo hice, y no lo voy a hacer nunca más”, agregó. “Prefiero que venga otro a ser el francotirador de los riojanos”, cerró el gobernador.

En las dos intervenciones mencionadas, Quintela les pidió a quienes lo escuchaban que voten por Sergio Massa en las próximas elecciones, y se quejó del apoyo que recibió Milei en las elecciones primarias. “Nosotros hemos perdido con un hombre que no sólo no tiene compromiso con La Rioja, no la conoce. No conoce a nuestras familias, nuestras familias no tienen ningún compromiso con este hombre, y sin embargo lo votaron”, afirmó, sin nombrarlo aunque en obvia referencia a Milei.

En efecto, en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), La Libertad Avanza, con la única lista de Javier Milei, cosechó el 36,42% de los votos, mientras que el frente Unión por la Patria, en donde Sergio Massa le ganó la interna a Juan Grabois, alcanzó el 31,48%. Juntos por el Cambio, en tanto, obtuvo un 20,23%, con la particularidad de que Horacio Rodríguez Larretale ganó en La Rioja la interna a Patricia Bullrich, vencedora, vencedora a su vez, en el total general del país.

Quintela fue reelecto gobernador el 7 de mayo, en las elecciones provinciales que decidió desdoblar y realizar antes, separadas de las nacionales. /Infobae