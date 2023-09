Luis Suárez disparó contra Marcelo Bielsa por no haberlo convocado a la Selección de Uruguay:

jueves 07 de septiembre de 2023

Marcelo Bielsa decidió no convocar a Luis Suárez y otros referentes para el debut de la selección de Uruguay en las Eliminatorias Sudamericanas.

El delantero del Gremio, máximo goleador de la competencia, arremetió contra el DT argentino por no citarlo: “A mí no me llamó ni se comunicó conmigo. No solamente el entrenador, sino que nadie de la selección”.

Suárez también se refirió a las ausencias de Edinson Cavani, Fernando Muslera, Martín Cáceres y Diego Godín: “Yo pongo el caso mío, el de Edi, el de Nando, el de Pelado y el de Diego, que somos los ‘históricos’. Diego se retiró hace poco del fútbol, pero creo que por respeto por ser el capitán de los últimos diez años, capaz que algún consejo se le podría haber preguntado y no”.

En diálogo con Diego Lugano, futbolista uruguayo devenido en panelista de ESPN, el Pistolero agregó: “No nos podemos retirar de la selección, como nos enseñaron ustedes. Yo estoy tranquilo porque sigo demostrando el nivel y aportando”.

Luis Suárez hizo un desafiante festejo después de no ser citado por Marcelo Bielsa