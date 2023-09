Balón de oro: la nominación de Messi y los demás integrantes de la Scaloneta

La revista France Football dio a conocer este miércoles los 30 nominados a ganar el Balón de oro masculino de la temporada 2022-2023 y la lista cuenta con cuatro de los argentinos campeones del mundo en Qatar, incluido Lionel Messi, quien vuelve a figurar tras su llamativa ausencia entre los ternados de 2022, cuando fue premiado el francés Karim Benzemá.

Además de Lionel Messi, hay otros tres argentinos en la lista de 30 nominados al Balón de Oro: Emiliano Martínez (quien también es candidato para el trofeo Lev Yashin a mejor arquero), Julián Álvarez y Lautaro Martínez

