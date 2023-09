La esposa de Aníbal Lotocki habló tras la marcha en la puerta de su casa

También fue consultada por el motivo de la marcha y por el dolor por el fallecimiento de Silvina, a quien familiares y amigos le habían dado el último adiós un rato antes. “Para mí también. No crean que no para nosotros”, señaló, y luego insistió en su postura respecto a la movilización: “Es una barbaridad lo que hicieron, esto es una barbaridad, esto no es una marcha de Justicia, esto es un escrache total, a la vista de todos. Es un asco lo que hicieron”.

Cuando le mencionaron el carácter pacífico de la marcha, la mujer no estuvo de acuerdo: “Esto no es respeto, esto es escrache, y esto no está bien”. En ese instante, se acercó una vecina que intervino para cuestionar a Favarón sobre su conocimiento acerca de las acciones de su esposo: " ¿Usted supo siempre del lado de quién estaba, del marido que tenía, lo que estaba haciendo?”. Sin esquivar la respuesta, destacó: “Hace 15 años, mi amor”. “¿Entonces admitió lo que hacía?”,continuó la vecina, y fue en ese instante que la dueña de casa la miró a los ojos y aclaró: “Yo no te estoy admitiendo lo que hacía. ¿Qué decís? Venite mañana a tomar un café y lo charlamos”. Sin embargo, la interlocutora se negó a ese posible próximo encuentro.

Sin límites

Al volver a la conversación que mantenía con el programa, Favarón cargó contra Pamela Sosa, ex de Lotocki y una de sus denunciantes: “Pamela lo vendió como que vayan a destruir la casa del doctor. Así lo puso. ¿Te parece bien? Se pasaron todos los límites. Yo entiendo que quieren justicia, pero hay lugares para reclamar justicia”.

La esposa de Lotocki salió a sacar los carteles de la marcha y habló con TN

“Hicieron un escrache”

Qué Opinas ? pic.twitter.com/0bodugVhpi — Ptc Recargado Rating (@PtcRecargado) September 7, 2023