La lucha de un padre por volver a Tucumán tras ser engañado en Cipolletti

Un hombre oriundo de Tucumán desembarcó en la Patagonia con el fin de lograr una estabilidad económica que le permitiera darle mayor tranquilidad a su familia. El padre de cuatro hijos y una bebé en camino, llegó con toda la ilusión a Cipolletti tras recibir una oferta laboral que no terminó de la mejor manera.

Cristian Abreu arribó hace dos meses a la localidad rionegrina y remarcó que le cambiaron las condiciones a último momento.

“Me dijeron que se ganaba bien acá, queríamos terminar la casa y por eso acepté el desafío”

“Cambiaron un poco las condiciones de repente. Últimamente me pagaban 4500 pesos por podar casi 50 plantas diarias, no me convenía. El jueves pasado dije basta. Te alcanza apenas para comer, que está todo caro acá, no le puedo mandar plata a mi mujer que necesitamos, con una beba recién nacida”

“La poda entera por esa poca plata es una locura. La primera vez que vine a probar suerte. Insisto, hay buena gente pero los que no sirven son los contratistas, la quieren toda para ellos”