Abel Pintos emocionó cantando el Himno en la previa de la Selección

jueves 07 de septiembre de 2023

La Selección Argentina debuta en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 frente a Ecuador y el Himno Nacional Argentino sonó en la voz de Abel Pintos.

Así como la Selección se estrena en las Eliminatorias, también hizo su estreno una nueva versión del himno interpretada por Abel Pintos.

¡Suena el Himno más lindo del mundo! Argentina se prepara para su encuentro con Ecuador en el monumental.



¡Suena el Himno más lindo del mundo! Argentina se prepara para su encuentro con Ecuador en el monumental.

Cómo es la versión del Himno que cantó Abel Pintos en Argentina vs. Ecuador

Tras una decisión de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) la nueva versión del Himno Nacional Argentino fue interpretada por Abel Pintos, quien incluyó el tema dentro de su nuevo álbum llamado Alta en el Cielo, donde reversionó canciones patrias.

A partir de ahora, en cada uno de los compromisos que dispute el conjunto albiceleste, en la categoría que sea, sonará la nueva melodía.

Las versiones patrias del cantante fueron grabadas en el auditorio de la Usina del Arte junto a la Orquesta Académica del Teatro Colón que tuvo, a su vez, la dirección de Ezequiel Silberstein.

El cantante de 39 años probó sonido en el Monumental y habló con TyC Sports antes de su presentación ante un estadio colmado para ver Argentina vs. Ecuador.

'El clima lo pone la gente y hay una emoción enorme. Para mi es un honor poder venir a cantar el himno y también ser parte, y poder estar presente, de un evento deportivo tan importante'.

'(Me genera) Mucha emoción, mucha emoción. Acabo de presentar un álbum que se llama Alta en el cielo. Entonces vengo cantando estas canciones y el himno en distintas circunstancias y siempre es emocionante porque es nuestra canción emblema y es imposible no emocionarse'.

'Chiqui (Tapia) me había dicho que para él era una ilusión muy grande que yo pudiera cantar el himno en algún evento de AFA'.

"CANTAR EL HIMNO ME DA MUCHA EMOCIÓN"



Abel Pintos, quien entonorá el himno esta noche en el Monumental, habló con TyC Sports y expresó su alegría por participar de esta gran jornada. Además hizo hincapíé en el apoyo de la AFA en este tipo de proyectos.

'Les tengo, además de una admiración enorme, un cariño muy grande a todos ellos, a los que conozco y a los que no también. De alguna forma uno siente que los conoce por la admiración que siente. Chiqui y toda la familia AFA apoya mucho este proyecto de los himnos, entonces era una ilusión de hacía tiempo y hoy se va a a concretar'.

“Muchas veces tenemos la sensación de que estas canciones si no son en un acto escolar no se tocan, no se las puede ver porque son cosas lejanas, pues no. Esas canciones son nuestras, son de todos y de cada uno de nosotros, hablan de nuestra historia y de nuestro presente, y nos van a ayudar a seguir escribiendo esa historia en el futuro porque el futuro somos nosotros y todos ustedes. Estas canciones están hechas para cantar cuando uno quiera, con la emoción que uno quiera porque son de todos y de cada uno de nosotros. Y para apoyar esa idea hicimos este disco. Ojalá, la orquesta y yo podamos servir de guía para que ustedes canten con todo el amor que sienten o sientan por nuestra patria”, comentó Pintos sobre este álbum.

El disco es de acceso universal y se puede descargar de forma gratuita a través del sitio himnosargentinos.ar. Además, las regalías obtenidas por las reproducciones de estas canciones serán donadas al Hospital de Clínicas José de San Martín, al Instituto de Investigaciones Médicas Dr. Alfredo Lanari y al Instituto de Oncología Ängel H. Roffo. /TyCSports