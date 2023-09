Fuerte cruce entre Burlando y la abogada de Lotocki

jueves 07 de septiembre de 2023

Ileana Lombardo, la abogada de Aníbal Lotocki, habló de las causas que involucran a su defendido en Poco Correctos (eltrece). Incómoda con algunas de las preguntas referidas a la cantidad de damnificados y la falta de empatía, se mostró furiosa y cortó la llamada.

Tras las polémicas declaraciones de la letrada, Fernando Burlando, representante de muchas víctimas, salió al cruce. En diálogo con el ciclo, aclaró algunas cuestiones.

La abogada de Aníbal Lotocki se enfureció y cortó una llamada en vivo

Lombardo habló de las cuestiones técnicas de la causa. Tras sostener la inocencia de su defendido, apuntó contra las querellantes, al asegurar que ninguna accedió a someterse a una biopsia.

Fue entonces cuando María Belén Ludueña puso el foco en la falta de empatía tanto de ella como de su defendido. Furiosa, la letrada, respondió: “Esas son las cosas que dice Burlando y no tengo que hablar de las cosas que dice el colega en televisión”.

Ronnie Arias señaló que pese a estar inhabilitado, el médico siguió operando. La letrada negó, pero Estefi Berardi dijo que él mismo lo mostraba en el perfil de Instagram de su clínica: “Yo lo seguía y era público”. “Lo que estás diciendo no es cierto”, retrucó Lombardo.

Al ser consultada acerca de la protesta en la puerta de la casa del médico, sentenció: “No fue una marcha, fue un escrache. La justicia se pide en tribunales. A mí no me importa lo que sienten los ciudadanos. La justicia no se la tienen que pedir a Lotocki”.

Al ver que los conductores y panelistas estaban en veredas opuestas, la tensión se incrementó y la letrada decidió dar por terminada la conversación. Sin despedirse cortó la comunicación.

El descargo de Fernando Burlando tras los dichos de la abogada de Aníbal Lotocki

En comunicación con el ciclo, Fernando Burlando quiso aclarar algunas cuestiones. Respecto de la empatía, sostuvo: “Yo conté una historia de Silvina que, durante el juicio, me preguntó si ese señor no le iba a dar algún tipo de respuesta. Así fue el comentario de Silvina y de todas las chicas”.

“Desde mi punto de vista, yo no sé si la doctora a veces pierde la calma o es así su carácter. Tal vez estamos hablando con personas que no se dan cuenta de que se trata la orgaibilidad humana, pero claramente todas las chicas esperaban de quién les inyectó un producto, que no sabían ni de qué se trataba, dieran algún tipo de palabra y de respuesta”, aseguró el abogado.

Además, cuestionó la forma de su colega para referirse a la causa, las víctimas y los medios. “Tenemos una idea muy distinta de lo que es la educación y la sensibilidad humana”, sentenció. Entonces remarcó que está en juego la salud de los damnificados.

Asimismo, cuestionó el uso desmesurado del producto. “Un médico tiene que bregar y cuidar la salud de sus pacientes. Si yo te pongo una cantidad desmesurada del material, por más que esté aprobado, te va a pasar algo”, señaló. Y denunció: “Lo que pasó acá es que a Silvina Luna le reventaron los dos glúteos y se lo transformaron en dos adoquines”. “Esto le destruyó la funcionalidad del organismo”, concluyó. /TN