En el fútbol europeo cargaron al rival utilizando ¡una camiseta de Messi!

Francia se impuso 2 a 0 ante Irlanda en un partido por las Eliminatorias para la Euro 2024. El estadio estaba repleto de aficionados, y sorprendentemente, incluso algunos seguidores británicos estuvieron presentes. Desde la tribuna, un hincha visitante mostró una camiseta de Messi, recordando a los galos al verdugo de la final de Qatar 2022.

Ireland National Team fans showing Messi’s jersey to French fans at the stadium tonight. 🇮🇪👕🇫🇷



