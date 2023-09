Neymar y una confesión que sorprendió a todos los fanáticos del fútbol

Neymar está de regreso en Brasil. Desde las 21.45, se espera que sea titular en el equipo de Fernando Diniz, también conductor del Fluminense semifinalista de la Libertadores, frente a Bolivia en Belem, en el arranque de las Eliminatorias Sudamericanas para el mundial 2026.

🇧🇷😔 Neymar casi deja la Selección de Brasil: "No hay derrota más triste que la que tuve (en Qatar). Dudé de volver a la Selección. Aquí hay mucha presión. Las críticas te dejan triste. Te hacen no valorar lo que has hecho. Pero la familia te hace ver que merece la pena… pic.twitter.com/vx0urxwSy5