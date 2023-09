El desgarrador pedido de Gustavo Conti por Silvina Luna

“No olvidemos que hay un asesino suelto que ya mató a mucha gente. Todavía la Justicia lo deja andar por la calle”, aseguró en el texto que publicó en la red social en la que tiene casi 800 mil seguidores. “Aún sabiendo que le inyectó veneno, (Silvina) luchó durante 13 años para sacárselo de encima. Nunca dio un mensaje de odio ni le faltó el respeto”, continuó destacando el rol de Luna, quien le había realizado una denuncia de manera conjunta con Stefy Xipolitakis, Gabriela Trenchi y Pamela Sosa al médico que por ese hecho fue condenado por el Tribunal Oral y Correccional N°28 de la Ciudad de Buenos Aires a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer la medicina por el delito de lesiones graves.

Por su parte, Gustavo Conti pidió: “No la olvidemos nunca. Por la calidad de persona, por el corazón enorme y por la bondad única que brindaba. Era un ser increíble, tuve la suerte de elegirla y pasar momentos únicos en familia”.

El actor decidió acompañar el texto con una foto de la marcha en la casa de Lotocki, en donde se ven distintos carteles colgados en la puerta de la vivienda, y entre los que se destaca grande uno que lleva escrito: “Tengo una bomba en mi cuerpo sin mi consentimiento” y agrega un pedido de justicia.

El pedido de Silvina Luna a Ximena Capristo y Gustavo Conti

La última vez que la pareja visitó a Silvina Luna en su internación, la ex Gran Hermano le hizo un particular comentario sobre su vínculo. “Estuvimos abrazados mucho, la besamos, le dijimos que la amábamos y... no lo puedo creer”, contó Capristo en LAM y, entre lágrimas, agregó: “Nos llamó, porque en ese momento ella había estado intubada y ya la habíamos llorado porque pensábamos que no iba a salir adelante. Entonces, la fuimos a ver al hospital, y esa fue la última vez que la vimos”.

“Nos pedía que no nos peleáramos, que siguiéramos juntos”, reveló sobre la última charla que tuvieron con su amiga, quien se preocupaba por la pareja que en el pasado atravesó una fuerte crisis. “La verdad es que me cuesta un montón hablar de esto. Es algo que no lo puedo creer”, finalizó, entre lágrimas, la comunicación telefónica Ximena Capristo la semana pasada.

Por su parte, la actriz se había expresado en su cuenta de Instagram para despedir a su amiga con distintas fotos de Silvina Luna visitando a su familia. “Lo lamento tanto amiga…Siento un dolor tan profundo en mi alma y mi corazón esta destrozado… Sé que algún día nos volveremos a encontrar para seguir compartiendo risas. Te amo profundamente.. Descansa en paz”.