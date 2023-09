Francia y los All Blacks inauguran el Mundial de Rugby

viernes 08 de septiembre de 2023

La décima edición del Mundial de Rugby Francia 2023, con la participación del seleccionado argentino Los Pumas, dará comienzo este viernes, con el partido inaugural que jugarán Francia y Nueva Zelanda, y se disputará hasta el 28 de octubre.

El conjunto galo es una de las potencias europeas y anfitrión del certamen, mientras que los All Blacks, junto a Sudáfrica, son uno de los máximos ganadores de la historia de los Mundiales.

Será el segundo Mundial de rugby que organiza Francia: el primero fue en 2007 y Sudáfrica se consagró campeón en esa oportunidad, mientras Los Pumas finalizaron en el tercer puesto tras derrotar en dos oportunidades al seleccionado local.

Alineaciones

Francia: Reda Wardi, Julien Marchand, Uini Atonio, Cameron Woki, Thibaud Flament, Francois Cros, Gregory Alldritt, Charles Ollivon, Antoine Dupont, Matthieu Jalibert, Gabin Villiere, Yoram Moefana, Gael Fickou, Damian Penaud, Thomas Ramos. Head Coach: Fabien Galthié.

Here. They. Are. 🇫🇷



The men tasked with delivering a huge home performance!#FRAvNZL | #RWC2023 | @FranceRugby pic.twitter.com/opHZW5yBAx

— Rugby World Cup (@rugbyworldcup) September 6, 2023

Nueva Zelanda: Ethan De Groot, Codie Taylor, Nepo Laulala, Samuel Whitelock, Scott Barrett, Dalton Papal’i, Sam Cane, Ardie Savea, Aaron Smith, Richie Mo’unga, Mark Telea, Anton Lienert-Brown, Rieko Ioane, Will Jordan, Beauden Barrett. Head Coach: Ian Foster.