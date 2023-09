Las inundaciones en Hong Kong dejaron muertos y cientos de heridos

Las autoridades de China han informado este viernes de que al menos dos personas han muerto y más de un centenar han resultado heridas en Hong Kong a causa de unas lluvias que se han convertido ya en las más fuertes de la historia.

La Policía hongkonesa ha indicado que los fallecidos son dos hombres que habían sido trasladados a un hospital tras ser hallados inconscientes en el puerto de Victoria. El primero es un hombre de 87 años que se encontraba ingreso den el Hospital Ruttonjee, en Wan Chai, mientras que el segundo fue rescatado cuando se encontraba flotando en el agua frente al puerto.

Se estima que 117 personas han tenido que ser hospitalizadas tras sufrir heridas debido a las lluvias torrenciales, de las cuales cuatro se encuentran en estado grave, según ha informado el diario 'South China Morning Post'. Las precipitaciones han azotado la región desde la tarde del jueves debido al paso del tifón 'Haikui' y, según la agencia meteorológica de Hong Kong, se trata de precipitaciones sin precedentes en al menos 140 años.

Hong Kong está paralizada para evitar un daño mayor. Con las calles y las estaciones de subte bajo el agua, las escuelas, los lugares de trabajo y los centros comerciales fueron cerrados imágenes, para evitar el traslado de las personas..

Por otra parte, la ciudad de Shenzhen, que conecta Hong Kong con la China continental, también se ha visto gravemente afectada por las precipitaciones, con cifras récord desde 1952.

Si bien en las últimas horas los aguaceros mermaron su intensidad y las autoridades bajaron el nivel de alerta de “negra” a “ambar”, advirtieron que para mañana se espera que las tormentas recuperen fuerza.

El jueves pasado las autoridades emitieron la primera alerta “negra”. Esta definición se activa cuando las precipitaciones superan los 70 mm por hora. Durante la noche, el Observatorio de Hong Kong informó una precipitación por hora alcanzó los 158,1 milímetros, la más alta desde que comenzaron los registros en 1884.

