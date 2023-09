El comentario de Elon Musk sobre Javier Milei

viernes 08 de septiembre de 2023

“Javier Milei en Buenos Aires. Enemigo del Washington Post y probablemente el próximo presidente de Argentina”.

Es posteo pertenece a Tucker Carlson, uno de los periodistas norteamericanos más reconocidos del medio y ex estrella de Fox News, quien esta semana estuvo en Buenos Aires para realizarle una entrevista al candidato de La Libertad Avanza.

El posteo de Carlson estuvo acompañado por una foto en la que él sonríe y el economista hace su habitual gesto de “pulgares para arriba” con el rostro serio.

Javier Milei in Buenos Aires. Enemy of the Washington Post and probably the next president of Argentina. pic.twitter.com/JUXGOpYLzw — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) September 8, 2023

Entre los comentarios sorprendió uno de Elon Musk, el dueño de X (ex Twitter) y de SpaceX, quien escribió en su propia red social “Would be quite a change”, o “Sería un gran cambio”.

Muy rápidamente el posteo se llenó de comentario seguidores de Milei. “Welcome Elon”, dijo Rosario; “Elon plays for our team” (Elon juega para nuestro equipo), agregó Juani Fernández; y hasta la cuenta oficial de La Libertad Avanza posteó una foto con el meme de “Welcome to forces of heaven” (Bienvenido a las fuerzas del cielo) que usan los seguidores del libertario en redes.