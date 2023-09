Así fue la liberación de L-Gante tras 100 días detenido: "Me sirvió para recapacitar"

sábado 09 de septiembre de 2023

Tras 100 días detenido en la Delegación Departamental de Investigaciones de Quilmes (DDI), el cantante L-Gante fue liberado este viernes por la noche por orden del juez Gabriel Castro, tras ser acusado de privación ilegítima de la libertad y amenazas contra dos vecinos de la localidad bonaerense de General Rodríguez.

En su salida, Elián Valenzuela sostuvo en diálogo con los medios: "Me sirvió estar acá más que nada para recapacitar y aprovechar el tiempo para pensar de buena manera. Que justicia se haga siempre. Este tiempo lo aproveché para endurecerme mentalmente, cuidarme un poco más, no darle oportunidades a cosas malas y meterle con todo a lo que a mi me gusta, cumbia 420 pa los negros".