Tristeza en Racing: murió uno el autor de uno de los goles más importantes de su historia

Sicher nació un 29 de agosto de 1960, como futbolista jugó, además de en Racing, en Lanús, Brown de Adrogué, Gimnasia y Esgrima La Plata y Chacarita Juniors.

Si bien fue muy importante a Lanús, el gol que le marcó a Atlanta, en diciembre de 1994, quedó grabado para siempre en la historia de Racing.

La noche del viernes 27 de diciembre de 1985 el estadio Monumental parecía revivir las grandes jornadas de la selección argentina, porque cada centímetro estaba teñido de celeste y blanco. La ilusión de Racing latía, galopaba en los corazones. Estaba a solo 90 minutos de volver a sentirse de primera. En la primera final contra Atlanta había sido un vendaval que certificó en la red cada ataque, con un categórico 4-0. Pero para que la historia se escribiera al estilo de la Academia, nada podía ser fácil: “Dos días antes de la segunda final, estando en la concentración en un predio de Ezeiza, nos enteramos de la absurda reglamentación. De poco servía haber ganado 4-0. Si perdíamos la revancha, había tercer partido…”.

Iban 18 minutos de un encuentro parejo. Córner para la Academia desde la izquierda de su ataque. Néstor Sicher entrecierra los ojos, se traslada a aquel momento y evoca con emoción: “Estuve tocado por la varita mágica. Yo era un lateral que si bien me gustaba proyectarme, no era de hacer goles. Fue una avivada de Horacio Cordero, que en lugar de tirar el córner al área, me la tocó cortita. La maniobra sorprendió a los muchachos de Atlanta que se quedaron parados y como vino le pegué. Soy sincero: Como pudo irse afuera, tuve la suerte que se clavó en el ángulo. Y que fuera en ese momento, en la final, con todo lo que habíamos sufrido. Cuando vi que entraba sentí algo indescriptible. Solo atiné a dar una vuelta carnero y quedar de cara a la tribuna. Lástima que era la de Atlanta (risas). Me di vuelta y busqué a la gente de Racing. Quería abrazarme con todos”.

Atlanta empató a poco de comenzar el segundo tiempo. Y obviamente Racing sufrió hasta el final. El 1-1 le dio el ansiado retorno a primera. ¿Conserva Néstor Sicher tan importante camiseta? “Apenas terminó le di la casaca a uno los pibes que alcanzaba la pelota para no perderla, porque sabía que la gente invadía y me la iban a sacar. Al chico no lo vi más… Vaya a saber uno donde está”.

Era el momento de flotar en los brazos de la gloria para el héroe de la noche, pero no lo pudo disfrutar: “En el primer tiempo, Millicay, un defensor de ellos, me dio un codazo que me fracturó la mandíbula. Yo sentía dolor, pero seguí jugando. Al llegar al vestuario estaba destrozado. En el micro de regreso a la concentración no podía más del dolor, al punto de desmayarme. Ya en Ezeiza, mientras los muchachos cenaban y festejaban, yo estaba en la cama esperando que me vinieran a buscar para irme a mi casa. Al otro día estaba con cirujano porque fue una triple fractura”.

Aquel poster que se perpetuó en la memoria del futbolero, de Sicher corriendo alborozado tras conseguir el gol, fue su última imagen como jugador de Racing, ya que justo allí hubo cambio de autoridades y no le renovaron el préstamo que era de 50.000 dólares. “Con desazón por la situación y la fractura, regresé a Lanús. De a poco me fui recuperando y para entrar en ritmo el primer partido que juego en tercera es ¡contra Atlanta en su cancha! Sus hinchas me decían de todo (risas)”.

Néstor Sicher continuó su carrera en Gimnasia de La Plata (“soy un eterno agradecido a Luis Garisto que me llevó y me bancó, aunque jugué poco”) y en varios equipos del fútbol de ascenso, entre ellos Chacarita Juniors. Y en sus últimos años disfrutaba de sus recuerdos, pero también de pisar las baldosas del club de toda la vida, donde tenía su escuelita de fútbol y compartía su imagen en las paredes, junto a otros destacados que pasaron por allí como Fernando Redondo o Nicolás Tagliafico. También llevaba varios años trabajando en la Municipalidad de Almirante Brown, dedicado al deporte social, otra de sus pasiones, recorriendo los barrios de la zona.