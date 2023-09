Sergio Massa ya está en Tucumán "con toda la fuerza de los gobernadores"

sábado 09 de septiembre de 2023

El gobernador Juan Manzur y el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa encabezaron, este viernes, en el Salón Blanco de Casa de Gobierno, un encuentro sobre inversión federal con mandatarios del Norte Grande en Tucumán.

"Desde Tucumán, con toda la fuerza de los gobernadores y las provincias. Creemos en Argentina y vamos a defenderla", enfatizó Massa a través de Twitter. En la foto lo acompaña la comitiva que lo acompaña en su misión a Tucumán y funcionarios provinciales.

Creemos en Argentina y vamos a defenderla. pic.twitter.com/SULHKoB8mq — Sergio Massa (@SergioMassa) September 8, 2023

"Este encuentro va a significar un antes y un después. Mañana está previsto un encuentro con los presidentes de las uniones industriales de las diez provincias del norte argentino. Va a ser un desayuno de trabajo, vamos a participar con los hombres y mujeres que dan trabajo en el norte argentino", destacó Juan Manzur.

Respecto al acto de mañana en el Hipódromo, el mandatario sostuvo que "será un día muy importante para poder transmitir que es lo que buscamos, a dónde estamos y cuál es el futuro cercano que queremos a partir de las propuestas de trabajo".

Luego fue el turno de Massa que diferenció la propuesta de país de la fórmula que integra con Rossi, de las otras que pugnarán en las presidenciales del 22 de octubre. Y allí empezó su batería de críticas hacia la oposición. En una de ellas apuntó hacia Juntos por el Cambio, cuando el actual ministro de Economía sentenció: “nos pasamos los últimos años tratando de administrar una situación crítica que para la Argentina empieza con la fuga de capitales, cuando (Mauricio) Macri decide tomar la deuda con el FMI y ponerle a los argentinos un cepo al desarrollo de la economía”.

También fustigó contra el organismo cuando expresó que se ha convertido en un “síndico que mira las cuentas del Estado nacional y de las provincias y pretende opinar sobre los niveles de inversión pública y de gasto en desarrollo social o en la cobertura del sistema jubilatorio y de las prestaciones sociales”.

“No nos van a elegir la agenda desde afuera. La agenda de desarrollo de los argentinos la deciden los propios argentinos y por eso planteamos la unión de todos los sectores políticos y económicos con la idea de construir y desarrollar nuestra patria”, agregó.

Y le llegó el turno a Javier Milei, cuando el candidato presidencial del oficialismo dijo que lo que está en juego el 22 de octubre no es solo una elección, sino el país que se quiere construir. “Si queremos trabajadores con derechos a indemnización y vacaciones pagas, con menos impuestos al salario o trabajadores abandonados a la buena de Dios o a la presión de la patronal”, arrancó. Y continuó con los mensajes que llegan desde la oposición en las redes sociales. “Todos los argentinos saben que la crisis de 2001 parió una profunda y enorme economía en negro, con desempleo y desindustrialización. De alguna manera, plantean hacernos volver a esa Argentina escondida en videos de Tik Tok simpáticos. Ese es un retroceso que no nos podemos permitir”, añadió. Remarcó que no hay que resignarse a perder la moneda propia, en alusión al proceso de dolarización que impulsa el libertario.

Massa llegó a nuestra provincia acompañado por el Jefe de Gabinete de Ministros y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria, Agustín Rossi; el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y el diputado nacional y fundador de La Cámpora, Máximo Kirchner. Luego, se dirigieron al Salón Blanco de Casa de Gobierno para participar de una reunión protocolar.

También arribaron a tierras tucumanas los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Sergio Uñac (San Juan) y Alicia Kirchner (Santa Cruz).

Hicieron lo propio los funcionarios del Ejecutivo Nacional, tales como: Silvina Batakis, directora Banco Nación; Matías Lammens (Turismo y Deportes), Jaime Perczyk (Educación), Jorge Taiana (Defensa) y la vicegobernadora de Buenos Aires, Verónica Magario.

En tanto que, la comitiva provincial que acompañó a Manzur estuvo encabezada por la diputada nacional Rossana Chahla, la secretaria general de la Gobernación, Silvia Pérez; los ministros Fabián Soria (Obras y Servicios Públicos), Juan Pablo Lichtmajer (Educación), Álvaro Simón Padrós (Desarrollo Productivo), Lorena Málaga (Desarrollo Social).