Moria Casán habló de su consumo de marihuana: “Yo ya soy re loca”

Moria Casán estuvo de invitada en Soñé que volaba (Olga), el programa de streaming conducido por Migue Granados y en un momento de la conversación, la diva habló sobre el consumo recreativo de marihuana.

El tema fue abordado casi de casualidad, después de que el conductor le preguntara a La One si consumía tabaco. “No, cannabis nada más”, dijo ella. “¿Cuántos cigarrillos de marihuana fumas?”, quiso saber el también humorista. “¿Porrito? No, uno, medio, pero nada”, dijo Moria sin dar demasiadas precisiones. “¿Todos los días?”, insistió sobre la cuestión el hijo de Pablo Granados. “No, todos los días no”, respondió Moria.

Desde otro flanco, el co-conductor del programa Lucas Fridman le preguntó por el aceite de CBD: “¿Aceite consumís?”. A este cuestionamiento, la jurado del Bailando 2023 (América) respondió de manera negativa. “El aceite no, me aburre porque me da a geriátrico”, justificó y provocó las risas de la mesa.

“¿Te gusta estar re loca?”, le preguntó Granados después, tanto sobre si a Moria le gusta estar bajo los efectos de la marihuana o de alguna otra sustancia. “Yo ya soy re loca, pero a mí no me gusta nada que me saque de mi eje”, se plantó la mamá de Sofía Gala Castiglione.

“Me gusta algo que ni me altere ni me baje. Trabajé mucho para estar en mi eje, no quiero nada que me boludee y que me ponga loca. ¿Para qué construyo mi persona si después me tengo que poner loca con una sustancia? Soy una pelotuda.com”, cerró Moria contundente.

Moria Casán fue contra Shakira y la liquidaron en las redes

Moria Casán siempre es polémica con sus declaraciones y esta vez no fue la excepción. En las últimas horas, su nombre se hizo tendencia en las redes sociales porque, al aire de su podcast, criticó a Shakira asegurando que es una “densa”.

Los dichos de la diva fueron en el marco de un especial de Spotify junto a Lali Espósito y el youtuber Damián Kuc, en el que ella da detalles de su vida privada.

En diálogo con Moria, la artista pop dijo: “Las mujeres lloramos, facturamos, creo que no es una cosa o la otra”. Las palabras de Mariana fueron en referencia a la frase de la Bizarrap Session de Shakira, en la que cantó: “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

Durísima, La One opinó: “Shakira ya me resulta densa”. La autora de “Disciplina” coincidió con Moria y lanzó: “Basta ya del llanto. Entiendo que no querés más a Piqué. Ya entendimos”. “¿Qué no va a querer a Piqué? Está muerta con Piqué”, indicó Casán, lo que generó que Lali se tentara de risa.

Filosa con su lengua karateka, la exvedette sentenció: “Que se deje de joder con Piqué y que lo suelte. Está bien que le resulta Bizarrap, facturar y que las mujeres no lloran y facturan y el movimiento de caderas, pero ya me tiene los huevos al plato”.

Además, en esa línea, aclaró: “Y no le creo nada. Lógico que le crees esta facturación, más vale, es megamillonaria”. Por último, Moria concluyó: “Pero me parece que está mendigando”.