La hija de Floppy Tesouro insultó a Tinelli en el Bailando 2023: “Te diría que sos un...”

sábado 09 de septiembre de 2023

En la previa al debut de Kenny Palacios en el Bailando 2023 (América), el peluquero de Wanda Nara, Marcelo Tinelli tuvo un divertido intercambio con la hija de Floppy Tesouro, Moorea. El conductor se acercó a ella para hacerle unas preguntas y protagonizaron uno de los momentos más graciosos de la semana.

“Moorea, ¿te gusta cómo te peina Kenny?”, le preguntó Marcelo. “Maso... siempre le digo ‘yo pierdo tiempo si vos la peinas a mamá primero’”, respondió. “¿Te da celos que la peine a Wanda?”, consultó el productor. Ella acotó que “no, porque es buena”. “¿Mamá no es buena?”, acotó Tinelli. “No, no es buena”, agregó.

"Floppy Tesouro":

Por comentarios sobre este momento del #Bailando2023 pic.twitter.com/9MJ8cjwOtP — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 9, 2023

“Si mi hijo me dice eso, me desmayo”, sostuvo el conductor. “Bueno, vos...”, contestó Moorea. “Qué caracter”, comentó Marcelo. Después de preguntarle si iba a primer grado, la hija de la influencer respondió: “Y sí, a dónde voy a ir”. “Respondedora la p..., iba a decir la p... pero queda mal”, dijo Tinelli. “Si querés, decimelo pero yo te respondo algo peor”, acotó la nena.

“¿Te va bien en el colegio?”, quiso saber el empresario. “Sí... creo que a vos antes te iba mal”, le contestó Moorea. “Yo era excelente alumno, qué sabés vos de mi vida, pend..., perdón que te diga pend... pero me salió así decírtelo”, le respondió Marcelo. “Yo te diría que sos un pel...”, dijo la hija de Floppy Tesouro, haciendo reír a todo el estudio.

Un jurado del Bailando inauguró el -1 como puntaje: de quién se trata

En medio de una gran expectativa, debutó Fernanda Sosa en la pista de Bailando 2023. Con un look totalmente blanco, la empresaria se mostró segura de sí misma. Aunque enseguida admitió que ella no es bailarina profesional, aclaró que le encanta estar en el país. “Vine para quedarme”, dijo apostando fuerte a su participación en el concurso de baile.

A la hora de realizar la coreografía, su performance no fue la esperada por el jurado.

Como es habitual, el primero en dar su devolución fue el periodista Ángel De Brito. “Se vio todo como destartalado. Lo que más me gustó fue el final, porque terminó”, aclaró por si no se había entendido. Y finalizó: “Era un cortocircuito permanente, no me gustó. Mi nota es un cero”, dijo mostrando la paleta con el número redondo.

Acto seguido, Pampita Ardohain le dio más explicaciones sobre su bajo rendimiento en la pista. “Es difícil incorporar tantas cosas de una, más si no sos bailarina. No sé qué pasó con la música, en el momento en el que tenían que lucirse lo desperdiciaron. Se vio todo un poquito desfasado. El truco también salió desprolijo, en realidad se vieron bastantes desprolijidades de principio a fin”, arrancó diciendo Carolina. “Sé que esta es la primera vez y la adrenalina hace que el corazón vaya con todo, son todas cosas nuevas, que nos vuelven a pasar a todos siempre. Entiendo que representar a otro país en un país que no es el tuyo no es fácil. Me encanta que haya una uruguaya en este certamen y espero que puedas durar más tiempo y demostrar todo lo que podés en la pista”, terminó de manera cálida pero contundente. Y su puntaje fue secreto.

Cuando llegó el turno de Moria Casán, la One le dio la bienvenida a la pista a todo el equipo de la uruguaya. “Me encantó tu pose, tu gran clásico”, le destacó al bailarín. En cuanto a Fernanda, lo primero que le preguntó Moria es si ella era modelo. “Me imagino que para una pasarela normal una modelo tiene un andar especial, pero desde que bajaste la escalera yo sentí que ni siquiera sabés caminar”, disparó sin filtro. Sosa se excusó con que la música no se escuchaba bien y que eso la había desconcertado. Pero Moria fue por más: “¿Compraste likes para tus redes?, no es malo, porque si vos querés entrar a un país, no está mal que quieras invertir en vos misma”, a lo que la empresaria respondió desafiante: “Yo vivo en mi mundo y si invierto en mí misma, ¿qué?.

Después de este cruce de palabras, la One se ocupó de darle la devolución en cuanto al baile. “Lamentablemente no se notó lo mucho que ensayaron, y la conga es un ritmo muy difícil. Voy a darle un punto a favor por tu buena predisposición y porque sé que sos amiga de El Tirri, y si él confía en vos por algo es. Mi puntaje es un 3″.

Finalmente, Marcelo Polino fue, como siempre, el último en dar su puntaje. “Hizo tanto ruido antes de llegar a esta pista que yo me hice como una expectativa. Sos modelo pero de Tik Tok, no podés dar dos pasos seguidos”, disparó ante la risa de los presentes. “Un disgusto, terminemos con esto, un doble disgusto tengo y voy a tener que inaugurar algo con vos. Mi puntaje es menos 1″, arrojó frente al micrófono con la paleta de puntuación en su mano.