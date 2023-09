Massa en Tucumán: reunión con 400 empresarios del norte argentino

sábado 09 de septiembre de 2023

El gobernador, Juan Manzur; el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa y el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Agustín Rossi; se reunieron con 400 empresarios y representantes de las unidades industriales del norte argentino durante un desayuno llevado a cabo en el Hotel Sheraton de Tucumán.

Del encuentro participaron la ministra de Trabajo de la Nación, Raquel “Kelly” Olmos; el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammes; Victoria Tolosa Paz (Desarrollo Social); Silvina Batakis, directora Banco Nación; y el presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de diputados, Germán Martínez.

Entre los gobernadores estaban Axel Kicillof (Buenos Aires), Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca); y los vicegobernadores Carlos Haquim (Jujuy) y Verónica Magario (Buenos Aires).

Entre los representantes las uniones industriales de las provincias encontraban: Jorge Rocchia Ferro (Tucumán); Paula Bibini (Salta); Ricardo Ledebevsky (La Rioja); Ricardo Lo Bruno (Santiago del Estero); José María Cantos (Santiago del Estero); Federico Gatti (Jujuy); Roque Aguilar (Catamarca) y Juan Serrano (La Rioja).

El encuentro estuvo en sintonía con la alianza estratégica de las uniones industriales de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán; junto a UniNor, uniones industriales de Chaco, Misiones, Corrientes y Formosa, con el objetivo de promover el desarrollo armónico de la actividad productiva de la región y proponer la formulación de políticas activas de estado que eliminen las asimetrías competitivas con las áreas nacionales metropolitanas cercanas a los puertos.

Massa declaró: “planteamos la construcción de un proyecto de desarrollo industrial sobre la base de la norma conocida como 814 que es un régimen que promueve y achica diferencias a partir de disminuir impuestos para la radicación industrial en el norte” y dijo: “una región que merece esta compensación porque en términos de inversión pública e infraestructura tiene un enorme atraso. Por eso es importante ponerla en marcha en cada provincia según su proceso industrial como tiene Tucumán asociada a la industria citrícola, azucarera, del bioetanol y los alimentos secos”.

Y amplió que a los habitantes del norte del país “tenemos que decirles ‘cuidado’. Cuidado porque –desde la oposición- vienen a decir es que el norte es un bolsón de pobreza de la Argentina. Y nosotros planteamos que en realidad es un bolsón de desarrollo porque se corrió la frontera agrícola, producen alimentos como una de las regiones más importantes del país, porque tienen recursos naturales para transformarse en un motor económico a partir de la industrialización de minerales y porque vamos a terminar el corredor bioceánico para transformar el norte argentino en el centro económico y logístico del Mercosur”.

“Empieza una disputa electoral para poner en juego dos proyectos de país. Uno que cree en la falsa venta de la libertad, acumulación financiera, endeudamiento para el país y la pérdida de su moneda. En poner la bandera de los EEUU al Banco Central argentino” y dijo: “el 10 de diciembre vamos a convocar un gobierno de unidad nacional porque la Argentina que viene necesita de todos: los sectores industriales y de la educación van a estar sentados en el gobierno”, sostuvo y dijo: “convocamos a la gente para la construcción de nuestra patria. Por eso lo hacemos desde Tucumán porque aquí nació la Patria”.

Manzur dijo: “compartimos un encuentro con todos los hombres y mujeres del norte argentino que son quienes dan trabajo. Son quienes levantan las persianas todos los días porque creen en la Argentina. Estas son nuestras economías regionales”.

“Este encuentro tiene que ver con establecer una relación cada vez de mayor cercanía entre las políticas públicas y el desarrollo de la producción y del trabajo” y añadió: “nos aproximamos a una nueva definición de qué Argentina queremos. Creo profundamente en la Argentina federal. En el norte argentino hay una pujanza y una riqueza enorme. Buscamos un país que mire hacia adelante y que sea próspero. Todos sabemos que es un momento complejo y difícil. En nuestro espacio político nos sentamos en una mesa para proponer y ver cómo salir adelante”.

Rossi dijo: “Fue muy importante la exposición hoy de nuestro ministro de Economía y candidato a presidente, Sergio Massa, porque estoy convencido que es el único candidato que existe hoy en la Argentina que habla de federalismo y desarrollo. Ustedes escuchan el resto de los candidatos que lo que utilizan fundamentalmente es la palabra ajuste y hablan poco de la realidad del conjunto de la sociedad argentina y de todo lo que significa el Norte argentino.

Rocchia Ferro dijo: “un encuentro muy positivo. Nosotros creemos que de alguna manera hay que lograr la federalización del norte grande. Vinimos las 10 uniones industriales del norte. Nuestra obligación es ser facilitadores de todas las cosas. No nos corresponde para nada ser oposición. Vimos que dieron para el norte el tema de las retenciones, la concreción de la cárcel, la ruta Tucumán - Termas y el nodo ferroviario. Venimos a pedir que no nos castiguen por estar lejos de la zona central, que no aumenten los cordones de pobreza, que aquellos que tengan planes sigan trabajando, que tengamos tarifa plana de la energía para una zona subtropical como la nuestra. El puente Chaco – Corriente para el Corredor Bioceánico. La industria quiere ser el motor para que Argentina sea un gran país”.

Kicillof dijo que con sus pares de las provincias “vinimos a darle un contundente apoyo a la propuesta y a la candidatura de Sergio (Massa) y de Agustín (Rossi). Uno ve claramente que los empresarios piden más infraestructura, acceso a la energía, que se generen esas obras estructurales que tienen que ver con el corredor bioceánico y el ferrocarril. Es decir, todo lo que piden es lo contrario de lo que ofrecen (Javier) Milei y (Patricia) Bullrich que son quienes han hablado de ajustar, de obras públicas cero, y de la mano invisible del mercado”.

Germán Martínez sostuvo: “Hablamos de todos los temas de interés estratégico del Norte Grande argentino: infraestructura, desarrollo productivo, trabajo, incorporación de la ciencia y la técnica, el agregado de valor a la producción primaria; de la apertura de mercados, de tener una enorme oportunidad de crecimiento. Para eso estamos poniendo también a consideración de los sectores productivos de la Argentina, especialmente el Norte Grande, una mirada de país. Eso es lo que planteó Sergio Massa como ministro de Economía, también como nuestro candidato a la presidencia”.

Tolosa Paz sostuvo: “tomando notas de las últimas medidas que impactan en el sector productivo, en las Pymes que buscan sin lugar a dudas seguir construyendo una Argentina que se desarrolle, que exporte, que genere divisas, que achique brechas”.

En el encuentro, entre los funcionarios tucumanos estaban presente el ministro de Desarrollo Productivo, Álvaro Simón Padrós; el presidente del Ente Tucumán Turismo, Sebastián Giobellina; el vicepresidente de la Legislatura de Tucumán, Regino Amado.

Simón Padrós declaró: “invitamos a 400 empresarios de la región para que puedan compartir un encuentro de trabajo con el ministro. Escuchar las propuestas como la quita de retenciones para economías regionales que van a tener un impacto positivo para nuestra región. En el sector citrícola la quita de retenciones tanto para cáscara como para aceites es un alivio en esta crisis tan compleja que viene atravesando”.

También participaron el presidente de la Federación Económica de Tucumán (FET), Héctor Viñuales; presidente de la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (ACNOA), Pablo Padilla; el titular del Ingenio Concepción, Emilio Luque; el presidente del Complejo Alimenticio San Salvador, Martin Luque y los representantes de Aetat: Jorge Berreta, Luis García, Marcos Salinas Raed, Juan Rodríguez, Andrea Courtade y Daniel Orell; y por la Unión Industrial de Tucumán: Fernando Carrera, Catalina Ferro, Florencia Andriani, Luz María Santos Bollea, Sergio Calabi, Luis Buffa, Álvaro Gautero, Adolfo Atim, David Sánchez, Cristian Acuña Pérez, Marcelo Asmed, Maxi Luna, Jose Dumit, Jimena do Campo, Horacio Paz, Franco Galli, Jaime Romano, Álvaro Barcatt, Carlos Bazán, Roque Aguilar y Ana Toro. /CT