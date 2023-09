La actriz Joey King se casó con el director Steven Piet

Sabrina Carpentery Joey King son uña y carne, por eso la cantante estadounidense no se pudo negar a cantar en la boda de su mejor amiga y, para más inri, que un idioma que desconoce.

"No sé si tengo las palabras para decir lo que significa para Steven y para mi que Sabrina nos haya cantado hasta el altar. Elegimos una canción en sueco. Sabrina no sabe sueco... Sabrina realmente debe amarme", ha confesado King a la revista Vogue.

"I don’t know if I have the words to say what it means to me and Steven that Sabrina sang us down the aisle. The song we chose was in Swedish... Sabrina does not speak Swedish… Sabrina must really love me."



— Joey King on @SabrinaAnnLynn for Vogue Magazine. pic.twitter.com/T81eCFU96O