Nueva advertencia de bancos internacionales sobre la dolarización de Milei

La propuesta de Javier Milei de dolarizar la economía fue duramente criticada por los principales bancos internacionales, que hablaron de un “canto de sirena” y consideraron que la dolarización es una “camisa de fuerza” y trae varias dificultades a largo plazo.

En un informe, el think tank Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por sus siglas en iglés) llamó a bajar la inflación con mayor flexibilidad cambiaria, solidez fiscal y un banco central creíble.

El caso ecuatoriano

Al analizar el caso de Ecuador, uno de los países de la región que optó por dolarizar su economía, indicaron que aunque lograron una fuerte baja de la inflación, el país luego mostró peores indicadores que otras naciones de América Latina y hasta “un PBI real per cápita estancado en los últimos 20 años”. Los economistas del IIF agregaron que la medida perjudicó al país en el mediano plazo y que la receta de la Argentina para bajar su alta inflación debe ser la que siguió el resto de los gobiernos.

“Desde la votación de las primarias del mes pasado, Argentina ha estado debatiendo los méritos de la dolarización, que en realidad no es más que una versión extrema de la vinculación al dólar, ya que aumenta el costo de la devaluación, pero no la elimina como opción política”, indicaron en el informe los economistas Robin Brooks, Martín Castellano y Jonathan Fortun.

“El persistente atractivo de la vinculación al dólar es en cierto modo desconcertante, teniendo en cuenta cuántas de estas vinculaciones han terminado en una devaluación explosiva y una profunda recesión en los últimos años”, manifestaron.

“Esto por sí solo debería hacer reflexionar a los defensores de la dolarización. El dólar se ha fortalecido enormemente en la última década. La vinculación al dólar ‘importa’ esa fortaleza, lo que supone un alto precio en términos de competitividad y crecimiento”, alertaron.

“Ecuador es un claro ejemplo de ello. La dolarización redujo rápidamente la inflación, pero a costa de un menor crecimiento crónico y de unos resultados inferiores a los del resto de América Latina”, sostuvieron.

Tipos de cambio

Los economistas también analizaron la problemática de los múltiples tipos de cambio en el país y las dificultades que genera una “sobrevaluación” del dólar oficial. “El tipo de cambio paralelo de Argentina es más del doble del tipo de cambio oficial, lo que refleja una gran sobrevaluación del tipo de cambio oficial”, dijeron.

“Esa sobrevaluación se deriva de una enfermedad que afecta a muchos tipos de cambio vinculados al dólar: la alta inflación arrastra hacia arriba el tipo de cambio real, erosionando cualquier ganancia de competitividad después de la devaluación.Esto es lo que le ocurrió a Argentina tras su devaluación de 2019 y también impulsó las recientes devaluaciones de Egipto, Pakistán y Sri Lanka”, indicaron.

Los economistas afirmaron que dolarizar la economía sería restarle flexibilidad cambiaria al país, cuando consideran que al revés debería ser mayor: “Argentina ya tiene muy poca flexibilidad cambiaria, lo que ha llevado a una sobrevaluación sustancial y a un tipo de cambio paralelo. Argentina necesita más flexibilidad cambiaria, no menos, que es lo que es la dolarización”.

Así, insistieron en que “los defensores de la dolarización en Argentina ponen a Ecuador como ejemplo positivo, pero la realidad es más complicada”. Y enumeraron: “La dolarización dio lugar a una rápida caída de la inflación, pero el coste a medio plazo en términos de pérdida de competitividad y bajo crecimiento crónico es importante”.

También recordaron que “las monedas de toda América Latina se han devaluado fuertemente en los últimos años” debido a la caída de los precios de las materias primas.

Crecimiento

En este sentido, recalcaron que “el debilitamiento de las divisas compensa este impacto y contribuye a sostener el crecimiento”. Pero al carecer de esta posibilidad, “Ecuador ha sufrido la caída de los precios de las materias primas, mientras que su tipo de cambio real ha subido, empujado por la escalada del dólar. En otras palabras, ha sufrido un doble golpe”.

Según concluyeron, “la dolarización es, pues, una camisa de fuerza que facilita una rápida desinflación al principio, a costa de un estancamiento del crecimiento a medio plazo”.

“Para Argentina, puede que no sea un costo que merezca la pena pagar, dado que la desinflación puede lograrse haciendo que el banco central sea totalmente independiente, el camino seguido por gran parte del resto de América Latina”, afirmaron y llamaron a corregir el déficit de las cuentas públicas.