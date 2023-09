Chile cayó ante Japón por 42 a 12 en su debut mundialista

domingo 10 de septiembre de 2023

El primer tiempo fue de mayor a menor para Chile. Los Cóndores arrancaron con mucha energía y aprovecharon al máximo cada oportunidad para poder sorprender a los Brave Blossoms y marcar un try en el amanecer del partido por intermedio de Rodrigo Fernández. Sin embargo, esa intensidad mostrada por los dirigidos por Pablo Lemoine disminuyó con el correr de los minutos y le permitió a los nipones tomar las riendas del encuentro. La indisciplina tampoco ayudó para los trasandinos (amarillas a Matías Dittus y Martín Sigren) y, de esta forma, Japón dio vuelta el tanteador con los tries de Amato Fakatava en dos oportunidades y la restante conquista de Jone Naikabula para irse arriba al descanso 21 a 7.

La segunda mitad tuvo varias similitudes con los primeros cuarenta minutos. Los Cóndores volvieron a decir presente en el tanteador en el amanecer del complemento, con un buen try de Alfonso Escobar. Sin embargo, cuando parecía que podía llegar la remontada de los sudamericanos, Japón volvió a demostrar que, por sobre todas las cosas, es un seleccionado muy disciplinado e impuso condiciones. Los tries de Michael Leitch, Ryoto Nakamura y Warner Dearnsle dieron forma a un triunfo que cumplió con las expectativas previas que había entre ambos seleccionados y coloca, momentáneamente, al elenco asiático en la cima del Grupo D.

El debut de Chile en una Copa del Mundo quedará en la historia y será recordado para siempre para un grupo de jugadores que demostró estar a la altura y que supo jugarle de igual a igual a uno de los rivales con mayor crecimiento en el rugby internacional de los últimos años.

SINTESÍS:

CHILE (12): 15- Iñaki Ayarza, 14- Santiago Videla, 13- Domingo Saavedra, 12- Matías Garafulic, 11- Franco Velarde, 10- Rodrigo Fernández, 9- Marcelo Torrealba, 8- Alfonso Escobar, 7- Raimundo Martínez, 6- Martín Sigren (c), 5- Javier Eissmann, 4- Clemente Saavedra, 3- Matías Dittus, 2- Diego Escobar, 1- Javier Carrasco.

Cambios: ST: 14´ Salvador Lues por Javier Carrasco, 15´ Santiago Pedrero y Ignacio Larenas. por Javier Eissmann y Franco Velarde, 18´ Ignacio Silva por Raimundo Martínez, 20´Lukas Carvallo por Iñaki Ayerza, 21 Augusto Bohme por Diego Escobar, 24´Pablo Huete por Clemente Saavedra, 27´ Iñaki Gurruchaga por Matías Dittus.

Entrenador: Pablo Lemoine.

JAPÓN (42): 15- Semisi Masirewa, 14- Kotaro Matsushima, 13- Dylan Riley, 12- Ryoto Nakamura, 11- Jone Naikabula, 10- Rikiya Matsuda, 9- Yutaka Nagare (c), 8- Jack Cornelsen, 7- Kanji Shimokawa, 6- Michael Leitch, 5- Amato Fakatava, 4- Amanaki Saumaki, 3- Jiwon Gu, 2- Atsushi Sakate, 1- Keita Inagaki.

Cambios: ST: 0´ Asaeli Ai Valu por Jiwon Gu, 10´ Shota Horie por Atsushi Sakate y Shota Fukui por Kanji Shimokawa, 15´ Warner Dearns por Amanaki Saumak, 16´Lomano Lemeki. por Semisi Masirewa, 17´ Craig Millar por Keita Inagaki. 20´ Naoto Saito por Yutaka Nagare, 23´Tomoki Osada por Jone Naikabula.

Entrenador: Jamie Joseph.



PUNTOS EN EL PRIMER TIEMPO: 5´ try de Rodrigo Fernández convertido por Santiago Videla (C), 8´ try de Amato Fakatava convertido por Rikiya Matsuda (J), 29´ try de Jone Naikabula convertido por Rikiya Matsuda (J), 40´ try de Amato Fakatava convertido por Rikiya Matsuda (J),

Resultado parcial: Japón 21-7 Chile.

PUNTOS EN EL SEGUNDO TIEMPO: 8´try de Alfonso Escobar (C), 12´try Michael Leitch convertido por Rikiya Matsuda (J), 31´ Ryoto Nakamura convertido por Rikiya Matsuda (J), 39 try de Warner Dearns convertido por Rikiya Matsuda (J).

Incidencias: PT: 23' amarilla Matías Dittus (Ch), 37' amarilla Martín Sigren (Ch). ST: 6' amarilla Dylan Riley (J).

Árbitro: Nic Berry

Estadio: Stade de Toulouse, Toulouse.