Alemania hizo historia al ganar el Mundial de Básquet

Alemania hizo historia grande en el Mundial de Baloncesto 2023 y venció a Serbia en la final por 83-77, este domingo 10 de septiembre, en el Mall of Asia en la ciudad de Manila, Filipinas, para consagrarse campeón por primera vez en su historia.

Undefeated.



