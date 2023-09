Qué dijo Lionel Scaloni antes del partido frente a Bolivia

domingo 10 de septiembre de 2023

La Selección Argentina llevó adelante el último entrenamiento antes de viajar a Bolivia para disputar el segundo partido de las Eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa y confirmó que Lionel Messi viajará a La Paz.

“Messi va a viajar. Hoy se entrenó diferenciado pero está en condiciones de viajar. Todavía faltan dos días para el partido y tomaremos la decisión mañana o el mismo martes. El plantel está bien, no hay ningún inconveniente, estamos para afrontar el partido en las mejores condiciones. Viajamos esta tarde. Cuando lleguemos allá y empecemos a adaptarnos veremos cómo está todo”, arrancó la conferencia del DT.

“El otro día, Messi estaba cansado ante Ecuador, pidió el cambio. Si está bien, jugará siempre, y si tiene un problema, saldrá. Tanto Lionel como el Cuti Romero están en condiciones para afrontar el partido, ya veremos si es de inicio o después. O incluso no jugar. Solo se entrenaron por las típicas precauciones”, aseguró.

“Que Messi viaje es una sensación positiva. Entonces, si viaja es para jugar, seguro. Como entrenador le hubiera dicho que se pegue la vuelta y descanse para estar en su club. Sabemos que siempre quiere jugar, así que veremos el martes qué decisión tomamos”, afirmó.

Sobre el desafio de jugar en La Paz, Scaloni afirmó: “Se han probado un montón de cosas y ya sabemos la dificultad que encuentran los equipos que van ahí. Yo no quiero hablar mucho de este tema porque es algo que no va a cambiar. Está claro que tiene una dificultad añadida, pero bajo ningún concepto nos vamos a quejar. Todo el mundo va a jugar ahí. No se puede hacer nada. Se trabajan otros aspectos, pero si no estás adentro de la cancha no te das cuenta. Yo jugué ahí, hablé de un montón de cosas pero cuando me tocó jugar la sensación fue diferente”.

“Tenemos partidos donde no hay mucho para probar. Hay que ganar, intentar ganar más que todo... los chicos que van viniendo lo merecen, está bueno verlos una vez por mes porque después pasa tiempo y te olvidás un montón de cosas. Es interesante competir y que podamos estar cada un mes”.

En tanto, se refirio a los imponderables: “Una de las cosas por las que vamos antes son por los imponderables que pueden pasar. Si no pasa nada, la idea es repetir o hacer algunas variantes, pueden ser los ingresos de estos chicos (Ángel Di María y Julián Álvarez). Tienen chances de jugar, pero hasta la mañana del partido no tomaremos la decisión. La idea está y todos están bien”.

Cuándo juega la Selección argentina vs. Bolivia

El encuentro ante el conjunto del altiplano será el martes 12 de septiembre, desde las 17, en el estadio Hernando Siles de La Paz, ubicado a 3577 metros de altura sobre el nivel del mar.