De recolectar comida de la basura a ganarse el arco de Ferro

domingo 10 de septiembre de 2023

Luciano Jachfe se convirtió en esta presente Primera Nacional 2023 en uno de los mejores arqueros jóvenes de toda la categoría con sus grandes actuaciones defendiendo los tres palos de Ferro, ganándose el lugar y siendo una pieza más que importante para que el Verdolaga deje la lucha por la permanencia para meterse de lleno en la pelea por entrar al Reducido.

Su camino hasta este gran presente no fue sencillo, ya atravesó una infancia más que compleja donde incluso debió salir junto a su madre a recolectar comida de la basura mientras también se hacía cargo de su hermana más pequeña.

En el libro "Si tanto a costado" de Nicolás Gianfrancesco sale a la luz lo que fue el arduo trayecto del joven guardametas oriundo de Villa Luzuriaga y fue el propio Jachfe quien entró en detalles sobre esa necesidad de salir a recolectar de la basura luego de la superación de sus padres.

"Mi hermana tenía 4 o 5 años y cuando se hacía la madrugada la dejábamos durmiendo, y me iba con mi vieja a juntar algo para comer de la basura. La primera vez que fuimos fue todo como risas. La segunda también...pero con el pasar del tiempo fui entendiendo que no era tanto un juego. Hace poco me apareció un recuerdo en Facebook de un día que fuimos a buscar. Pusimos todo sobre la mesa y estaba llena de verduras. Mi mamá puso: 'Hoy se cocina rico', y era todo lo que habíamos juntado esa noche", inició en diálogo con el podcast El Lado B de la B.

"Durante mucho tiempo no se lo conté a nadie, por vergüenza. Yo estaba en la primaria y, viste, vas al recreo y todos llevan algo para comer. Un día se acerca una maestra, Natalia, y me dice: '¿Por qué no traes nada para comer?'. Y le respondí: 'Porque no tengo'. Ella nos ayudó, nos llevó a la Municipalidad y ahí nos dieron una mano grande. Ya no era juntar de la basura", aseguró.

En paralelo a esa dura infancia, Jachfe siempre se destacó bajo los tres palos y pese a tener 16 años (edad de séptima categoría), en 2017 subió definitivamente al primer equipo de Ferro aunque su debut todavía estaba muy lejos. Luego de atravesar la pandemia de una compleja manera (ya luego de abandonar la casa de su padre quedó sin un lugar a dónde ir hasta que Alejandro Saccardi -Secretario Técnico del club- le consiguió un cuarto dentro de un edificio, donde solamente podía entrar una cama y no mucho más) tuvo su tan esperado estreno casi un año atrás.

En la última fecha de la Primera Nacional 2022 y como local ante Almagro -producto de que Marcelo Miño alcanzara la quinta tarjeta amarilla la semana anterior- finalmente logró su tan ansiada primera titularidad y logró mantener su valla invicta en lo que fue victoria de Ferro.

Lo mejor estaba por llegar ya que una expulsión de Miño contra Deportivo Maipú le abrió la puertas nuevamente del arco y con sus estelares actuaciones no volvió a mirar atrás. Se convirtió con sus grandes atajadas en una de las grandes figuras del equipo de Jorge Cordón, el cual pasó de la zona de descenso a meterse en la lucha por entrar al reducido con la ilusión intacta de volver al Verdolaga a la máxima categoría del fútbol argentino después de 23 años. /TyC Sports