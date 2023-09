¿Tini Stoessel y Rodrigo De Paul reconciliados?

lunes 11 de septiembre de 2023

Tal como lo hicieron luego de la separación de Tini Stoessel y Sebastián Yatra, los fanáticos de la cantante sueñan con una reconciliación entre la intérprete de La Triple T y Rodrigo de Paul. La primicia de la separación de la ex Violetta y el delantero de la selección nacional campeona del mundo la había dado Paula Varela en Socios del Espectáculo a mediados de julio. Y, aunque al principio la negaron, el 1 de agosto ambos decidieron publicar un comunicado en sus respectivas redes sociales confirmando el fin de la relación.

¿Visita romántica?

“Quiero contarles que con Rodrigo decidimos terminar nuestra relación. Vivimos momentos muy lindos, donde tuve la oportunidad de conocer a una persona que quiero y respeto mucho. Nos acompañamos en momentos muy importantes de nuestras vidas. Muchas gracias por el amor y el respeto”, escribió la cantante. Y el jugador del Atlético de Madrid copió las mismas palabras, cambiando solo su nombre por el de Tini.

A que no saben en la casa de quien salió #rodrigodepaul esta mañana a las 11.45 hs? El lunes cuento todos los detalles en #biendemañana pic.twitter.com/IbRi4dkdAU — Damian Rojo (@Rojodamian) September 9, 2023

Lo cierto es que, este sábado, Damián Rojo anunció en Twitter que el futbolista había visitado la vivienda familiar de los Stoessel. “¿A qué no saben de la casa de quién salió Rodrigo de Paul esta mañana a las 11:45 hs? El lunes cuento todos los detalles”, puso el periodista de Bien de mañana.

La noticia llamó la atención porque, según había contado el viernes Nancy Duré en el ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, el jugador estaba intentado una reconciliación pero la cantante no estaba dispuesta a volver con él. La periodista había dado a conocer el enojo de la familia de Camila Homs, madre de los dos hijos de De Paul, Francesca y Bautista, al ver que Rodrigo había llevado a los chicos al partido por las eliminatorias entre Argentina y Ecuador siendo que él le prohibió a la modelo mediante una medida cautelar exponerlos en el Bailando 2023. Y, en ese contexto, había dicho que él no se mostraba preocupado por la relación de su ex con José Sosa, ya que se la pasaba “llorando por Tini”.

La verdad

Así las cosas, este domingo Ángel de Brito dijo en una historia de Instagram que no había reconciliación alguna. “De Paul ayer desayunó con Fran Stoessel en la casa de los padres. Tini no vive ahí hace mucho. Y no estaba tampoco. Hoy se va a Bolivia y durmió siempre en el predio de la AFA. Alejandro y Fran fueron a verlo al partido en la cancha con la familia de él. Fin de las novedades”, escribió el conductor de LAM. LAM pic.twitter.com/3sx1MRESxm — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) September 10, 2023 Cabe señalar que, pese a la separación, el jugador mantiene una buena relación con toda la familia de la cantante. De hecho, apenas arribó al país para disputar el partido del jueves junto a la selección en la cancha de River Plate, De Paul subió una foto en su cuenta de Instagram y recibió los likes de su excuñado y de su exsuegra, Mariana Muzlera. Los rumores de romance entre Tini y el futbolista comenzaron en el preciso instante en el que empezaron a seguirse en las redes sociales, allá por el mes de octubre de 2021. Sin embargo, fue recién en abril del 2022 que ambos se dejaron fotografiar juntos caminando por las calles de Ibiza. Y, de esta manera, se confirmó el comienzo de una relación que daría mucha tela para cortar. Para ese entonces, la cantante ya llevaba un año separada de Yatra, a pesar de la reticencia de los fans que bregaban por la continuidad de este romance. Y el delantero del Atlético de Madrid había blanqueado su ruptura con la madre de sus hijos, con quien luego mantendría una larga contienda judicial por la compensación económica, la cuota alimentaria de los niños y el régimen de visita.

