Impuesto a las Ganancias: detalles del proyecto que impulsa Massa

Manufacturas 19,13% Defensa, seguridad y educ. y admin pública 14,4% Servicios financieros 11,94% Prestaciones de servicios 8,1% Comunicaciones 7,48% Transporte y almacenamiento 7,71% Enseñanza privada 6,33% Comercio 5,82% Minería 5,82% Suministro de gas, luz, agua y cloacas 5,06% Construcción 3,11% Salud y servicios sociales 2,91% Servicios de alojamiento y comida 0,9% Agricultura, ganadería y pesca 0,65% Otras 0,20% TOTAL 100%

Massa se reunió el viernes pasado con su mesa chica para terminar de darle forma al proyecto. Participaron del encuentro el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, y el jefe de Aduana y flamante encargado de la nueva unidad que negocia precios, Guillermo Michel.

“Massa le pidió a Michel y a todo el equipo económico que el proyecto sea para beneficiar a la mayor cantidad trabajadores, que el grueso deje de pagar Ganancias”, dijeron en Economía.

“Un laburante, por ahora paga Ganancias. Y digo por ahora porque, si soy Presidente, no van a pagar Ganancias, y yo no soy como (el ex presidente, Mauricio) Macri, porque ya lo vengo bajando; lo plantee en el Congreso y dentro de poquito voy a mandar una ley con el tema Ganancias”, había adelantado Massa el miércoles pasado en una entrevista en C5N.

“Sí, saco Ganancias si soy presidente... o por ahí antes”, agregó el tigrense. “Por qué no comparamos cuánto le cobran a los laburantes, mientras directores de empresas no pagan Ganancias por algunas exenciones que tiene desde el punto de vista tributario”, dijo.

Reunión

A la reunión de hoy fueron citados la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, y los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña. También los dirigentes Sergio Palazzo (La Bancaria), Hugo Yasky (CTA), Guillermo Moser (Luz y Fuerza), y referentes de los sindicatos petroleros, de la Alimentación y Aeronavegantes.

Ante la posibilidad de un anuncio también habrá movilización de trabajadores, según confirmó la CGT en un comunicado. “En apoyo a esta decisión que da respuesta a un viejo reclamo de las organizaciones gremiales, llamamos a todos los sindicatos a movilizarse este lunes a las 18 horas a las puertas del ministerio de Economía. La Confederación General del Trabajo estará presente respaldando la eliminación del mal llamado impuesto a las ganancias, una medida que sin dudas significaría una mejora importante de trabajadores y trabajadoras”, dijo la central obrera.