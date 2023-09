Got Talent Argentina: un tucumano hizo un baile improvisado del Himno Nacional y las redes explotaron

lunes 11 de septiembre de 2023

Got Talent Argentina (Telefe), ya muestra una amplia variedad de talentos en su escenario principal. Muchos de ellos no solo se destacaron por sus habilidades, sino también por las conmovedoras historias de vida que compartieron con el público. Uno de los momentos más emotivos de la última jornada fue el protagonizado por Facundo Figueroa, un joven tucumano de 27 años que desde hace cinco años se encuentra residiendo en Buenos Aires a la espera de lograr sus sueños.

Segundos antes de ingresar a la pista, Figueroa habló con la conductora del ciclo, Lizy Tagliani, y en el transcurso de esa conversación contó que eligió bailar el Himno nacional argentino: “Es algo que siempre bailé desde chiquito y nunca me dejaban, pero en la danza, en mi recorrida, encontré esa libertad de poder hacerlo y me dije ‘bueno, lo hago’. Esto habla de la libertad, y yo hago uso también de ese concepto para poder demostrar que me siento libre al bailar”.

Al momento de subir al escenario y tras presentarse ante el jurado, con las primeras notas del Himno resonando en el ambiente, el participante se sumergió en una interpretación que, sin lugar a dudas, dejó una profunda impresión en todos los presentes, especialmente en el panel de evaluadores. Su actuación fue tan conmovedora y auténtica que, al concluir, recibió una ovación de pie por parte de la audiencia y del jurado.

Lo que añadió aún más asombro a la situación fue la revelación de Figueroa, quien admitió que toda la coreografía que acababa de presentar había sido completamente improvisada. Su intención, según compartió, era simplemente dejarse llevar por la música y sentir en lo más profundo de su ser el Himno Nacional. Esta confesión no hizo más que aumentar la admiración hacia él, según dejaron ver los jurados.

“Facu, tengo una pregunta para hacerte, ¿hiciste una coreo o simplemente saliste a sentir el himno?”, consultó Flor Peña en primer término, ante lo que recibió como respuesta: “Simplemente salí a sentir el himno, hice una improvisación. Decidí ser genuino con lo que realmente me estaba pasando hoy y dejar que me atraviese la música”. A lo que ella reveló que se había dado cuenta de ese detalle para luego felicitarlo por lo visto.

Por su parte, Emir Abdul fue más directo: “No sé con qué me vendrás en la próxima etapa si llegás a quedar, pero sé que naciste para ser artista, sin dudas”, para luego, mirando a sus compañeros de jurado, asegurar: “Realmente les digo que si llega a pasar, él va a hacer cosas que los va a dejar a todos boca abierta. Porque esto no es nada. Él dijo que venía a improvisar, e hizo un freestyle con el himno, manejando como manejó... prepárense, es lo único que les digo. Felicitaciones por tu talento”.

Visiblemente emocionado por la respuesta que había obtenido, Figueroa comenzó a llorar, instante en que los especialistas se acercaron al escenario para felicitarlo personalmente, brindándole cálidos abrazos en un momento cargado de emoción y reconocimiento. Al volver a sus lugares, Emir no dudó y presionó el ansiado botón dorado, un gesto que simboliza un reconocimiento especial dentro del concurso y que lleva al participante directamente a las instancias semifinales del certamen.

Estas demostraciones no solo auguran un futuro prometedor para Figueroa en el mundo de la danza, sino que también reflejan el impacto que su talento y pasión tuvieron en todos los presentes, que no dudaron en continuar aplaudiendo.

La reacción de las redes a la interpretación que un participante hizo del himno en “Got Talent Argentina”

Pese a este emotivo momento que se vivió en el estudio de televisión, la presentación de Facundo en Got Talent Argentina no fue bien recibida por algunos televidentes y usuarios de las redes sociales. “Hay un chabón que acaba de bailar el Himno. Me pareció re irrespetuoso lo que acabo de ver”, “Si bien la actuación zafó, me pareció mucho”, y “Qué bochorno y no solo lo abrazaron, le apretaron el botón dorado”, fueron algunos de los comentarios.

Además, como suele suceder cada vez que un programa se vuelve tendencia en Twitter, no tardaron en aparecer memes al respecto. Te compartimos los más ingeniosos: