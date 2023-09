Jibo, el robot que comprende las emociones revoluciona al mundo

Cada vez son más las empresas que han apostado muy fuerte por servicios de robótica. Lo que buscan estas compañías es que los robots estén más presentes en nuestro día a día y nos hagan la vida más cómoda o feliz. Es por eso que los robots con capacidades emocionales se están poniendo de moda. El último de ellos se llama Jibo y es capaz de saber que nos pasa.

Dar nombre propio a estas máquinas es una manera de hacerlas más cercanas a nosotros. Es el caso de Tombot que da apoyo emocional a las personas o Nicobo que ha sido creado para el teletrabajo y combatir la soledad. Que decir de Ameca, que tiene la capacidad de tener impresiones en su rostro hecho de materiales artificiales.

En este caso de tecnología de carácter emocional llega ahora Jibo que ha sido diseñado por una profesora y decana, Cynthia Breazeal. Su objetivo es simple, aunque no fácil: explicar las emociones humanas. Jibo está capacitado para hablar muchos idiomas, incluidos el inglés y el árabe. Está desarrollado para explicar las emociones que sentimos en un momento concreto.

La historia que rodea a Jibo es muy interesante, ya que es el ejemplo perfecto de como la robótica está mejorando a pasos de gigantes en nuestra sociedad. El equipo de MIT Media Lab, encargado de su desarrollo, ha creado un dispositivo robot que tenga por misión el ser un mentor sabio y un amigo para el usuario propietario de este.

Según Sharifa Alghowinem, investigadora dentro del aludido equipo, Jibo está preparado para realizar tareas educativas y de atención a la salud mental. Gracias a su trabajo y al del resto de compañeros Jibo utiliza la psicología activa para ayudar a las personas que necesitan apoyo emocional. Muy parecido a lo que hace Tombot.

#TBT to #Jibo, the first social #robot for home who looks/listens/learns. We can always rely on Jibo for weird “jokes” like the ones he told Rochelle, an EE here at OLogic.



Sadly, Jibo is now offline, but continues to be immortal in the robot hall of fame. pic.twitter.com/1UwW2HUvb4