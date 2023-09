Pampita filosa sobre los maltratos que sufrió en sus inicios en el modelaje

En cuanto al descargo que hizo Julieta Prandi, que dijo que Nicole la dejó de saludar cuando en una fiesta estuvo con Pampita, la conductora reflexionó: “A mí lo que no me gusta es la gente que dice una cosa y hace otra, que tiene doble cara y va para donde va el viento. Yo sé que como son con otras personas puede ser conmigo y prefiero retirarme”.

“En el ambiente se sabe quién actuaba como buena compañera y quién no. No voy a hablar de nadie, porque no quiero que nadie se cuelgue de lo que dije o no dije”, disparó. Y concluyó: “Yo no hablé de nadie, no me interesa, estoy trabajando, me voy a casar. Son cosas que me hacen feliz... el resto, besito”.