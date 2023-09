La calentura de Moreno Martins por el furor de la Scaloneta en Bolivia

martes 12 de septiembre de 2023

La llegada del campeón del mundo no pasó desapercibida en la ciudad boliviana. Un grupo de hinchas argentinos acompaña a la Selección a todos lados, sea al aeropuerto o al predio de The Strongest, donde entrena. Sin embargo, también tienen la sorpresiva compañia de cientos de bolivianos que no solo quieren conocer a los jugadores, Messi a la cabeza, sino que hasta le brindan su apoyo. Contra su propia Selección.

El capitán y figura de la Selección boliviana, Marcelo Martins Moreno, habló este lunes en conferencia de prensa previo al partido y se mostró disconforme con la apatía y hasta las críticas que genera de su público su selección. En este contexto, se quejó del apoyo a Messi y compañía.

🗣️🇧🇴 MORENO MARTINS: "NO PODEMOS APOYAR A DOS SELECCIONES, TENEMOS QUE ESTAR UNIDOS"



El histórico goleador de La Verde le mandó un mensaje a los bolivianos que hinchan por Argentina gracias a la presencia de Messi. pic.twitter.com/AoKEokytyP — TyC Sports (@TyCSports) September 12, 2023

"Es importante que nos unamos, juntos somos fuertes. No podemos estar separados, no podemos apoyar a dos selecciones, tenemos que estar unidos. Así es como se forma una selección competitiva", sostuvo Martins en la rueda de prensa que ofreció junto al DT de la Selección, el argentino Gustavo Costas.

"Vamos a jugar por todos ellos, por todo el país, por toda la patria, por una victoria que nosotros queremos", remarcó el delantero que juega en el Independiente del Valle.

Fuente: mdzol